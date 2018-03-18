Бако Саакян встретился в Вашингтоне с представителями верховного совета партии «Рамкавар-Азатакан»

16 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с представителями верховного совета партии «Рамкавар-Азатакан».

На встречах были обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и Диаспорой, развития и углубления связей между США и Арцахом.

Глава государства отметил важную роль традиционных партий в деле содействия Арцаху, решения важнейших общенациональных задач, укрепления связей Родина — Диаспора, добавив, что Арцах заинтересован в последовательном продолжении и углублении этого сотрудничества.

Пресс-служба Президента Арцаха