Президент Арцаха Бако Саакян в Вашингтоне выступил с речью в Центре национальных интересов

15 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Центр национальных интересов, встретился с группой американских ученых и экспертов и выступил с речью.

Президент Саакян коснулся процесса государственного строительства в Арцахе, внутренней и внешней политики, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Глава государства назвал важными и полезными встречи и обсуждения, отметив, что они дают возможность непосредственно ознакомиться с ситуацией и устранить препятствующие этому стереотипы.

«Хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании стабильных связей с ведущими научно-исследовательскими центрами, в дальнейшем их углублении и расширении. Мы рассматриваем это как важную основу для более глубокого понимания международных тенденций, развития научно-аналитической мысли в нашей стране», — подчеркнул в своем выступлении Президент Саакян.

В конце встречи Бако Саакян ответил на вопросы присутствующих.

Пресс-служба Президента Арцаха