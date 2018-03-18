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10:22 | Март 18 2018

Президент Арцаха Бако Саакян в Вашингтоне выступил с речью в Центре национальных интересов

Президент Арцаха Бако Саакян в Вашингтоне выступил с речью в Центре национальных интересов

15 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Центр национальных интересов, встретился с группой американских ученых и экспертов и выступил с речью.

Президент Саакян коснулся процесса государственного строительства в Арцахе, внутренней и внешней политики, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Глава государства назвал важными и полезными встречи и обсуждения, отметив, что они дают возможность непосредственно ознакомиться с ситуацией и устранить препятствующие этому стереотипы.

«Хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании стабильных связей с ведущими научно-исследовательскими центрами, в дальнейшем их углублении и расширении. Мы рассматриваем это как важную основу для более глубокого понимания международных тенденций, развития научно-аналитической мысли в нашей стране», — подчеркнул в своем выступлении Президент Саакян.

В конце встречи Бако Саакян ответил на вопросы присутствующих.

Пресс-служба Президента Арцаха

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Рубрики: Международные, Политика

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