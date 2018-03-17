The Wall Street Journal: где нападавшие взяли нервно-паралитическое вещество?

Инопресса.Ру. В 1995 году один из известнейших российских банкиров потерял сознание и умер спустя три дня. Преступники сбрызнули его офисный телефон ядом, взятым, по некоторым сведениям, из малоизвестной государственной лаборатории. Теперь Британия заявляет, что вещество под названием «Новичок», изготовленное когда-то в той же лаборатории, ввело в кому Сергея Скрипаля и его дочь, пишет The Wall Street Journal.

История убийства банкира ставит акцент на главном вопросе, возникающем в связи с недавним инцидентом: как нападавшие завладели «Новичком»?

«Российское правительство заявляет, что уничтожило все запасы вещества и не совершало нападение. Но по словам экспертов, Москва никогда не была до конца откровенной в том, что касается «Новичка», — пишет автор статьи Томас Гроув.

«Новичок» был одним из самых секретных советских проектов. В 1987 году лаборатория в городке Шиханы на Волге одной из первых открыла двери иностранным экспертам и журналистам. Делегации показали боеприпасы для распространения VX-газа, горчичного газа и других ОВ. «Но двери в секретные лаборатории, где, как впоследствии выяснили эксперты, испытывали «Новичок», остались закрытыми», — отмечает издание.

Подробности впервые рассказал в начале 1990-х ученый-диссидент, заявивший, что Москва секретно ускоряет работу по созданию нервно-паралитического вещества следующего поколения. В результате стала известной химическая формула «Новичка», что сделало возможным его воспроизведение, рассказал консультант по контролю за химическими и биологическими вооружениями Ральф Трапп.

«Химическая формула была обнародована, а из публикаций в Чехословакии, как тогда называлась страна, нам известно, что в 1980-х ее ученые работали над аналогичными веществами для обороны. Я уверен, что другие страны с развитыми программами делали то же самое», — сказал Трапп.

Когда в силу вступила конвенция о химоружии, Москва заявила, что не хранит «Новичок», и таким образом была освобождена от обязательных процедур проверки. Независимых проверок этого утверждения никогда не проводилось, отметил Трапп.

«Тогда сочли, что, хотя Россия работала над «Новичком» и совершенствовала его, фактически она не имела запасов этого вещества и его предшественников. Русские не декларировали эти вещи», — сказал Трапп.

Власти никогда не называли вещество, которым был убит банкир Иван Кивелиди. Но российское телевидение сообщало, что оно было создано в лаборатории в Шиханах. Генпрокурор Юрий Семин тогда говорил, что в условиях бедности и беззакония киллеру было нетрудно получить доступ к веществу.

С тех пор как в 2006 году в России был принят закон, санкционирующий убийство ее врагов за рубежом, Москве с трудом удавалось отрицать свои свершения, продолжает журналист. По словам аналитиков, нападение на Скрипаля могло быть своего рода предупреждением российской элите о том, что предательство в период напряженных отношений с Западом больше не сойдет с рук.

Трудно представить, что «заполучить столь строго контролируемое вещество и вывезти его в Великобританию можно было без одобрения очень высокопоставленных людей по крайней мере в одной из российских спецслужб», сказал Кейр Джайлс из Chatham House.

Компоненты для изготовления «Новичка» есть в свободном доступе, но их короткий срок жизни и риски, связанные с использованием вещества, требуют профессиональных знаний, говорят эксперты. Выявить след «Новичка» может быть трудно, поскольку его перевозят двумя частями, которые смешивают прямо перед применением, сказал Ральф Трапп.

Подобные высокотехнологичные яды — полезный инструмент российских спецслужб, считают наблюдатели: они не оставляют следа, но передают «визитную карточку» Кремля. «Речь о театральном убийстве, о том, чтобы донести послание», — сказал изданию старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.