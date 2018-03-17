Президент Грузии: настал момент объединиться для общего ответа России

Голос Америки. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал американских и европейских лидеров воспользоваться ощутимым и укрепляющимся международным консенсусом по поводу масштабов и серьезности угроз национальной безопасности, связанных с российским вмешательством в выборы и предполагаемым покушением на иностранной территории.

«Настал «тот самый момент» в США, «тот самый момент» в Лондоне, в Брюсселе.., момент понимания угроз безопасности для всех стран, которым бросает вызов Россия», – сказал Маргвелашвили в интервью Грузинской службе «Голоса Америки».

«Мы видели убийства (так в тексте – прим. ред.) в Лондоне. Мы видели убийство отставного грузинского миротворца в Цхинвали», – сказал он, имея в виду Арчила Татунашвили, который скончался под стражей в оккупированной Южной Осетии.

«Есть проблемы, которые нас объединяют, и сейчас настал момент объединиться, момент выработать общий ответ Российской Федерации со стороны Грузии и союзников из ЕС и НАТО, – заявил он. – Мы должны быть едины в отстаивании своих ценностей, в сопротивлении вызовам. И мы должны дать единый рациональный ответ, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильность в этих регионах и альянсах».

Хотя Россия отрицает какую-либо причастность к покушению на бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь и даже предложила помощь в расследовании, лидеры Великобритании, Франции, Германии и США в совместном заявлении осудили нападение, обвинив Москву в «первом наступательном применении нервно-паралитического агента в Европе со времен Второй мировой войны».

Маргвелашвили, ставший президентом в 2013 году, на этой неделе приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с членами Конгресса и призвать их не быть наивными в оценках российской агрессии в отношении Запада, что его страна постоянно подчеркивает с момента конфликта 2008 года.

Маргвелашвили также хочет заручиться поддержкой вступления Грузии в НАТО, к чему она стремится с 2002 года.

В 2008 году лидеры НАТО пообещали принять в альянс Грузию и Украину, однако не присвоили им статус, позволяющий получить членство в ускоренном порядке.

Фото — Голос Америки