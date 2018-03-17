Потерпеть, пока состоится встреча Путин-Трамп

Адресат заявления «Нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас» обязательно откликнется

18 марта в России состоятся президентские выборы. Сейчас, несмотря на их предсказуемый результат, предвыборная гонка находится в самом разгаре.

Президент РФ Владимир Путин один за другим посылает месседжи миру, в частности – США. И он был искренен, когда обратился с призывом: «Нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас».

Россия создает новейшие системы стратегического вооружения в ответ на развертывание систем противоракетной обороны США, в ходе послания Федеральному Собранию сообщил президент РФ Владимир Путин. Во время послания Путина было продемонстрировано видео, показывающее возможности новейшего оружия, Путин заверил, что показанное – далеко не все возможности российской армии.

По сути, обратившись к США, он заявил: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников — малой, средней, да какой угодно мощности — мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями». Конечно, президент РФ отметил также, что Россия не желает нападать на какую-либо страну, Путин призвал не создавать для мира новые угрозы, «а, наоборот, сесть за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации». Он отметил также что США и Евросоюз сегодня являются партнерами России.

Фильм известного телеведущего Владимира Соловьева «Миропорядок 2018» также содержал ряд посылов, адресатом которых был Запад. В фильме Путин говорил и о ядерном оружии, заявив, что Россия никогда не применяла такое оружие, в отличие от США. Однако если будет решение уничтожить Россию, тогда у них возникает законное право ответить, понимая, что «это будет глобальная катастрофа». «А зачем нам такой мир, если там не будет России?», — говорит он. Тем не менее, Путин уточняет, что РФ может применить ядерное оружие в качестве ответно-встречного удара. Путин подчеркивает, что не разочарован в Дональде Трампе: «Дело не в Трампе, дело в системе. С ним можно договориться, найти какие-то компромиссы». Далее Путин говорит об отношениях страны с ЕС, отмечая, что РФ является самым искренним партнером ЕС, тогда как «страны ЕС не могут принимать самостоятельные решения».

А в интервью телеканалу NBC Путин констатирует: «Взаимные обвинения — это «путь в никуда» в отношениях между странами, и президент США Дональд Трамп это понимает.

Конечно, Путин искренен, когда говорит, что хотел мы предотвратить развал СССР. Но в то же время он указывает на проблемы современной России, говорит об отсталости, необходимости обеспечить творческую мощь.

Демонстрация силы Западу для Путина не является пропагандистским шагом, он давно уже преследует эту цель. Но вместе с этим очевидно, что наряду с желанием усилить влияние России главной целью Путина является примирение с Соединенными Штатами. Как бы ни проявляла Россия ревность по отношению к бывшим советским республикам, все равно, Путин стремится сесть с Западом за стол переговоров, нормализовать отношения, в голове прокручивая вопрос: если президент США Дональд Трамп намерен встретиться и поговорить с Ким Чен Ином, то почему не может встретиться с ним?

Однажды состоится встреча Путин-Трамп, и адресат слов «нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас» обязательно откликнется. Вопрос в том, когда именно. Как долго будет длиться процесс организации встречи Путин-Трамп. В зависимости от сроков, важно, как проявят себя партнеры России и США. В этом смысле для Армении ситуация более или менее благоприятна. Россия и Соединенные штаты пока еще эффективно сотрудничают в формате Минской Группы и по крайней мере не имеют очевидных разногласий с точки зрения необходимости проведения мирных переговоров, более того, публично отмечается, что посредники едины в своей позиции: они продолжают распространять совместные заявления, работать вместе, посещают регион, организовывают встречи между Арменией и Азербайджаном.

Следовательно, напряженность между РФ и США, конфронтация, не исходят из интересов Армении и Арцаха, поскольку это, в первую очередь, может отразиться на деятельности Минской Группы ОБСЕ, которая пытается заставить Алиева отказаться от военных действий и провокаций. Даже представить страшно, что может случиться, если однажды конфронтация РФ-США достигнет того уровня, когда Москва и Вашингтон больше не будут беспокоиться о необходимости продолжить мирные переговоры по карабахскому урегулированию или же у них не будет времени даже думать о ситуации вокруг Арцаха. А официальному Еревану остается одно: сохранять баланс в отношениях с Москвой и Вашингтоном, пока не состоится встреча Путин-Трамп.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

15.03.2018г