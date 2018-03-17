Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:16 | Март 17 2018
20:16 | Март 17 2018

В МО РА состоялась рабочая встреча в рамках Плана действий индивидуального партнерства Армения-НАТО

В МО РА состоялась рабочая встреча в рамках Плана действий индивидуального партнерства Армения-НАТО

14-16 марта в Министерстве обороны Республики Армения состоялась ежегодная рабочая встреча, направленная на модернизацию процесса оценки, планирования и пересмотра Плана действий индивидуального партнерства Армения-НАТО (IPAP). Итоги обсуждения подвели директор по планированию обороны НАТО Поль Северо и начальник отдела оборонной политики Министерства обороны РА Левон Айвазян.

По итогам оценок Плана действий индивидуального партнерства Армения-НАТО, цели и программы сотрудничества с Североатлантическим альянсом будут приведены в соответствие с требованиями реформы в сфере обороны Армении, программами модернизации Вооруженных сил и для развития совместимости потенциала.

Пресс-служба МО Армении

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Рубрики: Военные

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