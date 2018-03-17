Германия и Польша потребовали общеевропейской реакции на отравление Скрипаля

Deutsche Welle. Берлин и Варшава выступают за выработку общеевропейской реакции на отравление в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Соответствующие заявления министры иностранных дел Германии и Польши Хайко Мас (Heiko Maas) и Яцек Чапутович сделали после двусторонней встречи в польской столице в пятницу, 16 марта.

«Мы придерживаемся точки зрения, что это не может остаться без последствий», — подчеркнул Мас. Он добавил, что «разумно разработать единую европейскую линию» по отношению к данной ситуации. В то же время Чапутович допустил введение санкций против России, согласованных на уровне ЕС или НАТО.

Глава МИД ФРГ отметил также, что правительство Германии получило «весьма детальные сведения» по делу об отравлении Скрипаля. Выводы Лондона о причастности Москвы звучат убедительно, продолжил Хайко Мас. Он добавил, что надеется на то, что «российские власти будут способствовать прояснению» обстоятельств отравления бывшего разведчика.

История отравления Сергея Скрипаля

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году бывший двойной агент был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году — получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Британские власти убеждены, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипаля на Москву. Российская сторона отвергает свою причастность к преступлению.

Фото — Deutsche Welle