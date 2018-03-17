Экс-председатель Конституционного суда вскрыл «ящик Пандоры» – ответ Роберту Кочаряну?–  «Жаманак»

Бывший председатель Конституционного суда, ныне член Высшего судебного совета Гагик Арутюнян в ходе беседы с журналистами во время перерыва на мероприятии в НАН, посвященному его 70-летнему юбилею, выступил с неожиданными и даже сенсационными заявлениями. Арутюнян приоткрыл «архив» властей, указав, что в период с 27 октября по 1 марта власти еще один раз сталкивались с критической ситуацией и были на пороге применения оружия против общественности, но жертв удалось избежать только благодаря его воле и еще кого-то, который вытащил «из кармана шинели» Конституцию, и указал на решения. По словам Арутюняна, это была критическая ночь, когда власти собрались и вели горячие дискуссии о том, как разрешить ситуацию, многие уже взялись за оружие, чтобы применить его, однако он объявил, что если будут погибшие, то первой жертвой станет он. Затем кто-то вытащил из кармана «шинели» конституцию и был найден выход из тупика без жертв.

Дело в том, что Арутюнян приоткрывает архив президентства Роберта Кочаряна, и более примечательно то, что это происходит после того, как Роберт Кочарян отреагировал на запрос Никола Пашиняна к генеральному прокурору относительно его допроса. Ответ Кочаряна, по большому счету, будучи адресованным Пашиняну, содержал между строк ряд намеков на тень Сержа Саргсяна за его шагами, особенно в отношении слушания 1 марта и по части проведения заседания под председательством Пашиняна.

Видимо, Серж Саргсян отвечает через Гагика Арутюняна, напоминая ему о событиях, которые могут иметь довольно неприятный осадок. Арутюнян вряд ли настолько наивен, чтобы не представить тот резонанс и возможный перевод стрелок, которые появятся после его заявления. Трудно поверить, чтобы человеку, который не знает всего этого, могли доверять в течение более двух десятилетий одну из самых важных печатей и подписей.

Конечно, здесь более интересно то, обусловлены ли нынешние взаимные намеки попыткой подстраховаться исключительно в связи с 1 марта, или на столе находится более глубокая проблема системного характера, и именно по этой причине, ставки вместо того чтобы снижаться, по крайней мере, сейчас, проявляют тенденции к повышению, поскольку 1 марта, фактически, «слегка подошло» в контексте выяснения отношений, и теперь открываются новые страницы истории.

Муса МИКАЕЛЯН

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