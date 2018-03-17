Э.Шармазанов – В.Макарову: “Проведение демократических выборов – необходимость для стран-членов ОДКБ”

Делегация, возглавляемая вице-спикером НС, руководителем наблюдательной миссии ПА ОДКБ Э.Шармазановым, 16 марта встретилась в Мариинском дворце Санкт-Петербурга с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Макаровым.

Стороны подчеркнули стратегический союзнический характер армяно-российских вековых отношений и выразили готовность развивать их и впредь.

Отмечена важность участия наблюдательной миссии ПА ОДКБ и проведения демократических президентских выборов РФ.

По Э.Шармазанову, важно, чтобы избирательные процессы во всех странах-членах ОДКБ носили исключительно демократический характер.

Во встрече участвовали также депутаты НС Г.Меликян, Т.Вардапетян и Постоянный представитель НС РА в МПА СНГ Г.Чилингарян.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении