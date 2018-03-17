Россия высылает 23 британских дипломатов и закрывает Британский совет

Россия высылает 23 британских дипломатов, они должны покинуть территорию страны в течение недели, передает Радио Свобода.

Кроме того, будет закрыто представительство Британского совета в России. Британский совет — неполитическая организация, представляющая Великобританию в мире в области науки и образования.

Россия также отозвала согласие на открытие в Петербурге генерального консульства Британии.

Об этом сообщил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, который в субботу утром был вызван в МИД России.

В заявлении российского министерства сказано, что речь идет об ответных мерах Москвы на высылку 23-х дипломатов из Лондона — в связи с делом об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Британские власти обвиняют Россию в организации отравления Скрипаля нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что есть все основания полагать, что приказ об этом отдал лично Владимир Путин. Скрипаль и его дочь — в тяжелом состоянии в реанимации.

Москва категорически отрицает причастность к отравлению. Официальные российские представители заявляют, что в России никогда не производилось токсичное вещество «Новичок», и обвиняют Британию в том, что она отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании преступления.