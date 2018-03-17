«Считаем, что Россия должна выплатить Аветисянам сумму, эквивалентную 450 000 евро»

Вчера в Конституционном суде Армении ожидалось вынесение решения по заявлению правопреемников убитой в Гюмри семьи Аветисянов, однако эта процедура была на некоторое время отложена. Напомним, что Аветисяны оспаривают вопрос конституционности некоторых законодательных норм.

«Вопрос компенсации нематериального ущерба не стал предметом рассмотрения в судах с той мотивировкой, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает предъявление требования компенсации нематериального ущерба. Мы исчерпали все судебные инстанции, после чего обратились в КС, оспаривая те нормы, на которые ссылались и опирались суды, по которым правопреемники Аветисянов лишены возможности предъявлять указанное требование», – пояснил в беседе с Aravot.am представитель интересов правопреемников Аветисянов, адвокат Арамазд Кивирян.

Он отметил, что Аветисяны в качестве возмещения нематериального ущерба указали денежную сумму: «Мы считаем, что Российская Федерация должна выплатить сумму, эквивалентную 450000 евро – как компенсацию морального ущерба».

Адвокат добавил, что только после решения КС станет ясно, как им дальше действовать на правовом поле.