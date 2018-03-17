Если бы 1 марта не было «адекватного» вмешательства, «мы бы столкнулись с еще большими трагедиями»: Гагик Арутюнян

По словам председателя Высшего судебного совета Гагика Арутюняна, который более 22 лет возглавлял Конституционный суд Армении, если бы во время поствыборных протестов 1 марта 2008 года не было «адекватного» вмешательства, «мы бы столкнулись с еще большими трагедиями». Доктор юридических наук сделал такое заявление вчера в Национальной академии наук, где академики собрались для участия в мероприятии, посвященном 70-летию Гагика Арутюняна, передает Радио Азатутюн.

«1 марта стало одной из позорных страниц для нашей страны, и это также была трагедия, но мы бы столкнулись с гораздо большими трагедиями, если бы не было адекватных вмешательств, — сказал Арутюнян. – Так что, эти поверхностные разговоры о том, что кто-то служил властям… я служил моему народу и моему государству. Моя совесть чиста и спокойна за это. Я никогда не был предан ни одной власти, наоборот, в одном из интервью мне задали вопрос о том, что я работал со всеми, я сказал: нет, все работали со мной».

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что действия властей 1 марта 2008 года были адекватными, Гагик Арутюнян сказал: «То, что произошло, было трагедией. И я считаю, что в этом есть вина всех нас в какой-то мере, в том, что дошло до такой развязки, которой не должно было быть, в нормальной действительности подобные конфликты должны были быть преодолены».

Напомним, рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения. Спустя 10 лет после этих кровавых событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.

На днях глава оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян направил письменное обращение генеральному прокурору Артуру Давтяну с призывом вызвать на допрос по делу об убийствах «1 марта» второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Примерно через неделю, 13 марта, из Генпрокуратуры Радио Азатутюн сообщили, что для допроса второго президент Армении Роберта Кочаряна по делу «1 марта» нет оснований.

Между тем, по утверждению представителя родственников 9 жертв событий «1 марта» в Европейском суде по правам человека Ваге Григоряна, Роберт Кочарян несомненно имеет данные по делу 1 марта и его следует вызвать на допрос, поскольку в эти трагические дни он был президентом страны и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, по должности именно ему были подотчётны все те подразделения Министерства обороны, которые были привлечены к так называемым полицейским операциям 1-2 марта.

В беседе с Радио Азатутюн Григорян также высказал мнение, что, не допрашивая второго президента, правоохранительные органе тем самым преследуют цель не вовлекать в дело Сержа Саргсяна, потому что нынешний президент Армении в то время был премьер-министром и участником этих процессов.

Вчера Радио Азатутюн поинтересовалось у Гагика Арутюняна как доктора юридических наук, что он об этом думает, действительно ли нет необходимости в допросе Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна по делу «1 марта».

«Я вообще не хотел бы, тем более, будучи на сегодняшней должности, выражать какое-либо мнение по делу, которое находится в процессе расследования, потому что членам Высшего судебного совета и тем более председателю не разрешено выражать мнение относительно юстиционного процесса. Но общее мнение таково, что любое дело, которое находится в правовом процессе, должно быть прозрачным, должно стать предметом полноценного расследования», — ответил Арутюнян.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что расследование по делу «1 марта» не было проведено прозрачно, председатель Высшего судебного совета ответил: «Я не могу сказать. Я считаю вопрос немного некорректным, потому что я лично не знаком с материалами дела».

Фото — Радио Азатутюн