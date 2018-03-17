РПА: выборы 2 апреля показали, что в Армении нет нужды в поствыборных процессах и митингах протеста

Радио Азатутюн. Выборы 2 апреля показали, что в Армении нет нужды в поствыборных процессах, митингах протеста, сказал вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, комментируя заявление руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна о том, что они считают неприемлемым продолжение правления Сержа Саргсяна после завершения второго президентского срока, уже на посту премьер-министра.

То, что несколько политических сил могут собраться и выразить свое недовольство — это их право, данное им Конституцией, вчера вечером на брифинге после заседания Исполнительного органа РПА отметил Шармазанов, в то же время заявив, что это ложная повестка, поскольку «граждане Армении, согласно Конституции, посредством выборов формируют власть, что граждане Армении и сделали».

«Пытаться представить формирование правительства в апреле как повестку смены власти или формирования новой власти — это ложная и абсурдная повестка», — добавил он.

«Блок «Елк» — отдельная политическая единица, и «Елк» сам решит, как поступить, это исключительно их дело. Что бы я сегодня ни сказал, противники РПА могут представить это так, как будто Шармазанов радуется, злорадствует по поводу того, что в «Елк» нет единства, что одна часть во главе с Пашиняном говорит: «пойдем на площадь Свободы», а Горгисян заявляет: «мы против крайних шагов». Это их внутреннее дело», — сказал пресс-секретарь РПА.

«А в глобальном плане, политические процессы должны проходить в парламенте, и выборы 2 апреля показали, что в Армении нет нужды в поствыборных процессах, поствыборых митингах протеста, ярким доказательством этого является сегодняшняя ситуация», — продолжил он.

По мнению политолога Армена Григоряна, сегодня в Армении политической задачей номер один является вопрос — «останется Серж Саргсян у власти или нет», и если в блоке «Елк» по этому вопросу нет консенсуса, то будет трудно считать его единой политической силой.

Григорян убежден, что если сегодня у оппозиционных сил будет единый подход в вопросе борьбы против Сержа Саргсяна, то «будет возможно очень быстро мобилизовать людей».

Напомним, 9 апреля Серж Саргсян сложит с себя полномочия президента, после чего парламент изберет нового премьер-министра, который, согласно измененной Конституции, будет фактическим главой исполнительной власти.

Представители правящей Республиканской партии Армении неоднократно заявляли, что кроме Сержа Саргсяна не видят на этой должности никого другого.

А глава фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что считает «неприемлемым» третий срок правления Сержа Саргсяна. «Я себя просто не представляю сложа руки следящим за тем, как Серж Саргсян воспроизводит свою власть», — сказал Пашинян.

Однако ранее другой представитель «Елк» Эдмон Марукян заявил, что возможность борьбы против власти Сержа Саргсяна общественность упустила во время парламентских выборов прошлого года.