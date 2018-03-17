Европарламент принял резолюцию с призывом к Анкаре вывести войска из Сирии

Депутаты Европейского парламента считают необходимым, чтобы в Сирии было достигнуто полное прекращение огня на всей ее территории. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 15 марта, на пленарной сессии парламента в Страсбурге. Об этом передает ТАСС.

«Европейский парламент требует полного соблюдения норм гуманитарного права в Сирии, включая защиту гражданских лиц. Он призывает к прекращению огня на всей территории Сирии, включая Африн», – говорится в тексте документа.

В принятой резолюции Европарламент «вновь самым решительным образом осуждает все проявления жестокости [в Сирии], широкомасштабные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, имевшие место в ходе конфликта. В том числе акты, совершенные силами правительства [Башара ] Асада, в частности при поддержке его союзников — России и Ирана. А также действия террористических организаций, фигурирующих в списке ООН», – говорится в тексте резолюции.

В резолюции выражается сожаление, что «в течение семи лет конфликта не менее 400 тыс. человек были убиты и тысячи получили ранения в результате бомбардировок, обстрелов и применения других военных методов в Сирии». «А также что миллионы людей были перемещены, причем при этом мирное население лишилось доступа к продовольствию, воде, медицинской помощи вследствие продолжительных осад, проводимых в густонаселенных районах», – говорится в документе.

Европейский парламент в связи с ситуацией в Сирии выражает свою «глубокую обеспокоенность по поводу эскалации насилия во многих районах, в особенности в Восточной Гуте, Африне и Идлибе». При этом в резолюции указывается на опасность «эскалации ситуации в Африне, так как она может привести к противоборству между турецкими силами с одной стороны и войсками Асада или российским войсками с другой, а также к росту напряженности в отношениях с США». В резолюции содержится призыв к правительству Турции «вывести свои войска и начать играть конструктивную роль в сирийском конфликте, что будет отвечать и национальным интересам самой Турции».

В Страсбурге сожалеют в связи с тем, что «оказались безуспешными неоднократно предпринимавшиеся на региональном и международном уровне попытки положить конец войне». Депутаты «настоятельно призывают» к «возобновлению и активизации глобального сотрудничества с целью достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта». Они высказывают мнение, что международное сообщество «не оказывает достаточной поддержки демократической оппозиции» Сирии.

В Страсбурге особо подчеркивают «важность вести поиск политического пути урегулирования конфликта» в Сирии. Европейский парламент заявляет также в своей резолюции, что «сохраняет приверженность единству, суверенитету, территориальной целостности и независимости» страны. В то же время депутаты выражают «сожаление в связи с неоднократным вынесением Россией вето в Совете Безопасности ООН, а также тем, что не было достигнуто согласия относительно продления мандата миссии Специального механизма расследования ОЗХО-ООН».