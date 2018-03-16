Эдуард Шармазанов: ПА ОДКБ обязана остро отреагировать на деструктивные заявления и действия Баку

16 марта находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов встретился в Таврическом дворце с ответственным секретарем ПА ОДКБ П.Рябухиным.

Как передает пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении, стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества парламентов стран-членов ОДКБ, обратились также к существующим конфликтам в зоне ответственности ОДКБ. Вице-спикер НС особо выделил исключительно мирное урегулирование конфликтов.

“Деструктивные заявления и действия руководства Азербайджана предосудительны. ПА ОДКБ обязано остро реагировать на них”, — отметил Э.Шармазанов.

По его словам, последние военные учения Азербайджана проводятся с нарушением международных норм.

В ходе встречи стороны согласились в неприемлемости милитаристской риторики.

Во встрече участвовали также депутаты НС Г.Меликян, Т.Вардапетян и Постоянный представитель НС РА в МПА СНГ Г.Чилингарян.