Отказ Армении от цюрихских протоколов был «неприятен» замглаве МИД Турции: заявление

Радио Азатутюн. Заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз в беседе с азербайджанским информационным агентством АПА заявил, что цюрихские протоколы были более выгодны Армении, чем Турции.

«Несмотря на то, что подписанные между Турцией и Арменией цюрихские протоколы не вступили в силу, такой шаг армянской стороны накануне выборов был неприятным», — сказал турецкий чиновник, отвечая на вопрос в связи с отказом Армении от протоколов, подписанных в Цюрихе между Турцией и Арменией в 2009 году.

«Их дело. Все равно все эти годы они проявляют нежелание урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Таким образом, они еще раз демонстрируют свою позицию. Мы в первую очередь хотим, чтобы они вывели свои войска с азербайджанских земель. Это было ключом к решению конфликту. Но они не захотели», — согласно АПА, сказал замглавы МИД Турции.

Напомним, 1 марта этого года президент Армении Серж Саргсян подписал указ о прекращении процедуры заключения армяно-турецких протоколов.

Фото — Радио Азатутюн