Давид Шахназарян: за последние семь лет Азербайджан получил в 20 раз больше оружия, чем Армения – видео

Вчера Институт Кавказа организовал международную конференцию на тему «Перспективы мира в Нагорном Карабахе: местные и международные точки зрения». Директор Института Кавказа Александр Искандарян указал на то, что апрельская война стала уроком, Азербайджан 22 года готовился к этой войне, у него были большие и серьезные плану, но они провалились.

Бывший руководитель СНБ, ведущий аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян, обращаясь к международным экспертам, сказал: «Согласно Стокгольмскому институту мира, за последние семь лет Азербайджан получил в 20 раз больше оружия, чем Армения, но, по моему мнению, одним из основных уроков апрельской войны было то, что этого дисбаланса было недостаточно, чтобы Азербайджан сумел захватить значительные территории или добиться большого преимущества. Конечно, это важно, но даже этот дисбаланс может быть одной из форм равновесия».

Шахназарян сказал, что в 1990-е Азербайджан после развала СССР получил в 5,5 раза больше оружия, чем Армения. Это было наследие Советского Союза.

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