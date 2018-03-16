«Может быть, нам объявить, какую помощь получат, если сядут за один стол?»: вопрос посла США о Карабахской проблеме

В организованной вчера Институтом Кавказа международной конференции на тему НК конфликта участвовал и посол США в Армении Ричард Миллс. Он обратился к докладчикам с вопросом: «Может быть, Минская группа декларирует другой подход, чтобы были механизмы доверия, может быть мы должны задуматься над тем, как повлиять на стороны, чтобы они сели за один стол и как добиться того, чтобы общественность потребовала от правительства помочь им для достижения установления мира.

В Северной Ирландии эту роль сыграло обещание оказать помощь ресурсами, финансами. Может быть, нам объявить, какую именно помощь получат, если сядут за один стол?».

Старший научный сотрудник фонда «Карнеги Европа» Томас де Ваал ответил: «Это не должно зависеть от обществ или руководств. Минская группа является группой менеджмента конфликта, она должна соответствовать требованиям… Вы, конечно, предлагаете и морковку, и розги. Когда мы говорим о давлении на две столицы, я не думаю, что кто-либо в данный момент предпринимает серьезные шаги в направлении достижения мира. Если в целом общественность не думает о конфликте, почему мы должны думать о нем? В то же время, если обе стороны проявят заинтересованность в мире, то реакция международного сообщества будет намного лучше».

Позднее Томас де Ваал ответил на вопросы журналистов. Один из экспертов спросил, каково мнение господина де Ваала относительно того, что в Армении и Азербайджане меняют Конституцию для обеспечения воспроизводства власти в стране, Де Ваал ответил, что смена руководства страны влияет на экономический рост в стране. А с точки зрения карабахского конфликта это хорошо тем, что руководители двух стран знают друг друга, и с их стороны не бывает сюрпризов, хотя и миром тоже вопрос не решается.

Примерно 5 лет назад Томас де Ваал сказал, что и армянское, и азербайджанское общества не готовы к взаимным уступкам. Журналисты спросили, не изменил ли докладчик своего мнения? Томас де Ваал ответил, что его мнение не изменилось, и сегодня оба общества не готовы к диалогу, более того, апрель 2016-го отбросил их в этом вопросе назад, в регионе сложилась атмосфера страха. С другой стороны, эксперт считает, что впоследствии армяне и азербайджанцы смогут жить вместе, если жили в свое время, то смогут и в будущем. Во всяком случае, такое впечатление у него сложилось в результате частных бесед.