Как будет решен вопрос Карабаха, если Россия покинет регион: Том де Ваал – о роли РФ

Старший научный сотрудник фонда «Карнеги Европа» Томас де Ваал выступил в ходе организованной вчера Институтом Кавказа научной конференции на тему «Перспективы мира в Нагорном Карабахе: местные и международные точки зрения». Он сказал, что многие страны хотят решения конфликта, но за возможно хорошую для них цену. Он отметил, что проблема Карабаха геополитическая и основная роль в конфликте принадлежит России.

Ваал сказал, что офис ОБСЕ в Армении закрылся, и теперь мы имеем стул на трех ножках. Первая ножка – сопредседатели, однако их сил не достаточно, чтобы не подвергаться давлению Азербайджана, вторая – делегация мониторинга, однако даже они в мандате не отмечают слово «Карабах». Третья – группа планирования высокого уровня, целью которой должно быть строительство мира: «Говорить о решениях этого конфликта, не затрагивая тему безопасности Карабаха, мы строим дом без пола. Я думаю, что это очень важный элемент для международного контекста конфликта».

Томас де Ваал рассказал один ирландский анекдот: «Один человек направляется в Западную Ирландию через Ирландию, на небольшой дороге останавливает деревенского жителя и спрашивает, как ему добираться отсюда до Дублина. Сельчанин подумал и отметил – я бы не начинал идти отсюда. К сожалению, он должен был начать идти оттуда и в такой ситуации, в которой находимся мы, мы должны начать с какого-то места, мы должны понять, чего нам не хватает для решения конфликта, а не хватает многого. Конечно, диалог должен начаться, люди не должны сразу понять, что он происходит, но я говорил с большим количеством должностных лиц и понял, что это необходимо. То, чего недостает в этом конфликте – это то, что международные игроки не имеют соответствующей роли, им надо дать такую роль. Складывается впечатление, что Москва не позволяет им играть такую роль, , например, одному из них – Ирану. Иран единственная страна, играющая международную роль, которая имеет границу с этим конфликтом, и способствовать решению могут экономические интересы. Конечно, Грузия тоже игрок, но в 90-е годы это была очень слабая страна, у Грузии очень хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Грузия – та страна, которая сильно пострадает в случае обострения конфликта. Грузию можно приглашать на встречи на границе. Пока что встречи на границе враждебные».

Он отметил, что европейское сообщество имеет большой международный опыт, как создавать постконфликтную базу и вести диалог с двумя странами: «Три сопредседателя Минской группы должны выступить как гаранты мирного процесса».

Томас де Ваал коснулся также роли РФ в карабахском конфликте.

Один из участников обсуждений, представившийся Самвелом Манукяном, отметил, что это, конечно невероятно, но предположим, Россия покинула регион, после чего попросил описать самый вероятный сценарий того, что будет с Карабахом.

Томас де Ваал ответил: «Я думаю, что Армения и Азербайджан, изменятся, как страны, они в какой-то мере будут развиваться в другом направлении, уже не оглядываясь на Россию. Но я не думаю, что изменится динамика Карабахского конфликта. РФ обеспечивает определенный баланс. Если Россия уйдет, это не изменит имеющееся равновесие между Арменией и Азербайджаном. Это для обществ Армении и Азербайджана будет означать одно, но не конфликт. Я 25 лет изучаю этот конфликт, мы все меньше и меньше видим Россию в этом регионе, меньше видимо обсуждений, касающихся России, видим больше игроков».