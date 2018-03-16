Предводителя вооруженной группы из Норка Артура Варданяна призывают немедленно освободить, а он безмятежно решает кроссворд

Сегодня на слушаниях в суде первой инстанции общин Кентрон и Норк-Мараш по делу о вооруженной группе, выявленной СНБ в Норк-Мараше, предводитель вооруженной группы Артур Варданян безмятежно решал кроссворд. На заседание он явился с кипой газет. Как правило, Артур Варданян во время заседаний ведет себе безразлично и читает книгу, время от времени бросает реплики.

Когда было представлено ходатайство об изменении меры пресечения (арест) обвиняемому ветерану-добровольцу Арутюну Сарибекяну, Артур Варданян посоветовал судье – если прокурор придет и зачитает для всех одно и то же обвинение, будет произносить одинаковые слова, пусть уж лучше не приходит.

Позднее защитник Артура Варданяна адвокат Сирануш Агванян представила ходатайство о немедленном освобождении Артура Варданяна и прекращении в его отношении уголовного преследования.

Адвокат указала, что в тот период генеральным прокурором был Геворг Костанян, но уголовное преследование начал осуществлять его заместитель Армен Арутюнян, который не имел для этого правомочий, следовательно, уголовное преследование незаконно. Обвинитель в ответ указал, что Армен Арутюнян был исполняющим обязанности генерального прокурора, и потому правомочия на такие действия у него имелись. Адвокат Агванян в качестве обоснования отметила то, что в то время Костанян встречался с президентом Сержем Саргсяном в статусе генерального прокурора.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Позже ходатайство было отклонено, из-за безосновательности.

Артур Варданян не поднял даже головы, чтобы выслушать решение, он продолжал безмятежно решать кроссворд.