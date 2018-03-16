«Конфликт провоцирует Россия, пусть Россия уходит»: этот призыв в ходе обсуждения вопроса Карабаха удостоился аплодисментов

Вчера Институт Кавказа организовал международную конференцию на тему «Перспективы мира в Нагорном Карабахе: местная и международная точки зрения». Один из докладчиков, профессор международных отношений Оксфордского университета Лестер Б. Фирсон, научный сотрудник колледжа Св. Анны Нил Макфарлейн сравнил Карабахский конфликт с другими конфликтами в регионе. Он указал, что для решения Карабахского вопроса необходимо проанализировать причины и понять, почему столько времени мы находимся на этом формальном этапе пресечения конфликта.

Он заявил, что, по сути, эти конфликты спровоцировала Россия, и сегодня спокойно сохраняет их наличие. А в международном сообществе решение этого конфликта не является приоритетом. На это не выделяются средства.

По поводу того, почему в регионе вспыхнули конфликты, он сказал, что после распада СССР государственные структуры были слабыми, и это уменьшило силу институционального сдерживания конфликтов и позволило «закипеть страстям». При обобщении комментариев по конфликтам, можно вывести две их группы: основные причины внутригосударственные, внутренние, и вторая – есть какие-то внешние факторы для обществ. Причины конфликта могут быть и внутренние и международные: «Азербайджанцы считают, что Карабах принадлежит им, так же обстоит дело в Южной Осетии, то же самое и в Молдове, Украине и Крыму. Общества, выйдя из коммунизма, имели небольшой опыт решения споров мирным путем, имели мало опыта и для политических решений, больше имелось опыта решения конфликтов насильственно, силовым путем. По поводу международных факторов отмечу, что тогда СССР был изолирован, экономически отделен, не участвовал в международных структурах, для международных структур сложно было начинать заниматься проблемами, которые возникают в этом регионе. Несмотря на развал России, она оставалась доминирующей силой в регионе. Позднее, в конце 92-х РФ быстро поняла, что у нее есть интересы на территории ее непосредственных соседей и начала формировать эти интересы… Как говорит Жириновский, если СССР развалился, это еще не значит, что РФ забыла об империи, а империя – это вы все и названные мной территории».

Эксперт сказал, что есть несколько обстоятельств, мешающих решению проблемы, например, «националистическая интенсивность», сила исторической памяти: «Помню, когда в 90-е мы говорили об НКР, если люди не начинали с 15-го года, разговор не получался. Обе стороны помнили первый период независимости, взаимные погромы в Баку, войны 18-20 гг., этого не забыли обе стороны.

Следующий фактор, который играет роль, наследие автономных образований внутри страны – они обладали собственной идентичностью, которую унаследовали после развала СССР. Следующий фактор – качество национальных лидеров в государствах».

Он коснулся также тезиса «ни пяди земли», сказав, что обе стороны не считают имеющееся подлежащим делению, следовательно, нет оснований для переговоров.

Нил Макфарлейн напомнил о письме Яковлева, адресованное Горбачеву, где он отмечал, что этим конфликтом не надо заниматься: «Мы знаем из математики, что некоторые математические задачи не имеют решения, и эта – одна из таких». Эксперт сказал: «Лично я принцип неделимости считаю проблематичным: почему люди думают, что что-либо неделимо, потому что они привыкли так думать. Это ментальное восприятие, комментарии меняются. Люди думали, что Северная Ирландия неделима, прошли 15-20 лет, и в подходах людей изменилось очень многое. То, что неоспоримо, может стать предметом переговоров, уверяю вас».

Коснувшись политики РФ в связи с Карабахским вопросом и вообще конфликтами в регионе, Нил Макфарлейн сказал: «Политика РФ значимый фактор для предотвращения изменений. РФ имеет большое влияние, укрепляет свои позиции. РФ вторглась в Грузию, оккупировала значительные территории за пределами спорных, признала две спорные территории как независимые государства, подписала договоры о военном, экономическом сотрудничестве с этими двумя. Попытки укрепления позиций, притязания растут и в Украине, на Востоке Украины. В случае с НКР, при вооружении обеих сторон происходит усложнение дилеммы безопасности. У меня давно были такие подозрения, и я очень удивился, когда узнал, что один российский ученый высказал аналогичные моим сомнения – непрерывность конфликтов на пользу России, РФ использует нестабильные ситуации в угоду своим интересам, потенциал внутренних конфликтов удобен».

Один из участников обсуждений, который как Араик Саргсян, сказал Нилу Макфарлейну: «Во время обсуждений Горбачев-Яковлев была высказана мысль, что «в конфликте не должно быть победителей и побежденных», и, к сожалению, эту логику продолжает администрация Путина. Конфликт выгоден России, действительно, это пряник. РФ продает Азербайджану оружие примерно на 10 миллиардов, здесь находится российская база, Россия никогда не признает независимость НКР, если бы хотела, сделала бы это параллельно с признанием Осетии. Говорят: «никогда не говори никогда», но в данном случае это сказать можно».

Интересно то, что во время обсуждений прозвучали призывы, обращенные к РФ – «конфликт провоцирует Россия, пусть Россия уходит» и эти слова в зале, где находились послы из нескольких стран, прозвучали аплодисменты.