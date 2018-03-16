Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:51 | Март 16 2018
14:51 | Март 16 2018

Как журналисты будут освещать заседания Совета старейшин Еревана? — Уточнения вносит Артур Геворгян: 168.am

Как журналисты будут освещать заседания Совета старейшин Еревана? — Уточнения вносит Артур Геворгян: 168.am

Согласно публикациям прессы, после заседания Совета старейшин Еревана 13 февраля мэрия приняла решение, что с 19 марта журналисты не могут заходить в зал заседаний совета.

168.am поинтересовался у начальника управления информации и по общественным связям мэрии Еревана Артура Геворгяна, насколько эта информация соответствует действительности, и как журналисты будут освещать заседания?

В ответ он сказал: «Прежде всего, я хотел бы сказать, что, основываясь на предложениях средств информации, осуществляется работа по обеспечению соответствующих условий, где помимо удобства будет также обеспечена возможность для непрерывного вещания и освещения работы совета. С учетом объема выполняемой работы и особенностей процесса наладки оборудования, журналисты смогут полностью освещать заседание Совета старейшин 19 марта, как непосредственно из зала заседаний, так и из специально отделенного места, оснащенного новым оборудованием».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Пресса, Столица

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда