В каком случае воздвигнут памятник

«Еркир цирани» желает установить памятник в память о погибших во время событий «1 Марта». В целом идея неплохая, но сначала нужно определить концепцию этого памятника, так сказать, его идеологию. В обосновании о необходимости установки памятника «Еркир цирани» напоминает, что выборы в Армении фальсифицируются и что в свое время министр обороны Вазген Саргсян сказал, что «если даже вы соберете сто процентов, вам не дадут власти». Такое обоснование вызвало гнев у одного из деятелей партии «Республика», который считает, что если Заруи Постанджян говорит что-то подобное, то тем самым она хочет снять клеймо «1 марта» с Роберта Кочаряна.

Казалось бы, что одно не исходит из другого, но здесь стоит отметить, что в основе идеи памятника вложена ошибочная концепция, концепция, которая основывается на взаимных обвинениях и упреках. Если с первого же предложения она приводит к острым спорам с элементами «теории заговора», значит, эта концепция непригодна.

Никол Пашинян обвиняет Кочаряна, а второй президент (устами Виктора Согомоняна) выдвигает встречные обвинения в адрес Пашиняна как «подстрекателя беспорядков». При таких настроениях ничего не получится. А в каком случае будет возведен этот памятник, если под ним мы будем воспринимать не просто кусок камня, а композицию, которая перелистает эту постыдную страницу нашей новейшей истории и откроет дверь в будущее. Я понимаю, что мой ответ не понравится очень многим, но мне кажется, что это произойдет в том случае, когда стороны примут меру своей ответственности и перестанут обвинять друг друга.

Конечно, речь идет не о преступном процессе (совершавшие преступление все равно должны быть наказаны), а о политическом решении, которое должно быть принято всеми бывшими и нынешними властями, а также всеми бывшими и нынешними оппозиционерами. Их острые споры и бескомпромиссная борьба должны продолжаться, но они не должны превращать «1 Марта» и человеческие жертвы в площадку для взаимного морального уничтожения. Впрыскивая в наше общество яд тупой нетерпимости, наша политическая элита поощряет деструктивные инстинкты.

… Недавно меня на улице подловил очередной недовольный гражданин. Из его обрывочных восклицаний я понял, что он в основном жалуется на Левона Тер-Петросяна. Когда я попросил конкретизировать его недовольство ушедшим в отставку 20 лет назад президентом, выяснилось, что главная вина первого президента заключается в том, что его жена была еврейкой, а евреи, по словам моего собеседника, заинтересованы в развале Армении. При таком скорбном интеллектуальном уровне никакой памятник возведен не будет.