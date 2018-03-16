Интересная игра треугольника Ереван-Тбилиси-Москва

Армения обратилась по вопросу осуществления соглашения по грузоперевозкам между Россией и Грузией

Начало – ЗДЕСЬ

Как известно, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и специальный представитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе на протяжении долгого периода времени ведут переговоры. В конце января — за несколько дней до последних российско-грузинских переговоров, одной из тем которых стала имплементация соглашения 2011 года о мониторинге грузов на российско-грузинской границе, российская газета «Коммерсантъ» написала, что, как констатировал МИД РФ, Армения заинтересована в осуществлении российско-грузинского соглашения, которые придаст новый стимул торговле с Россией. «Просьба Армении у нас действительно есть. Но в данном случае речь идет о сугубо двустороннем соглашении между Россией и Грузией, заключенном при содействии Швейцарии. Оно не влечет обязательств для третьих стран, включая, разумеется, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия»,- отметил Григорий Карасин.

По его словам, стороны готовы скорее закончить внутригосударственные процедуры, чтобы в ближайшие месяцы подписать необходимые документы, и после этого соглашение заработает. Ранее сообщалось, что Грузия не рассматривает тему открытия транзитных дорог. Именно так отреагировал Зураб Абашидзе на заявление министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна о том, что «Армения в ближайшее время надеется эксплуатировать торговый коридор между Россией и Грузией – через Абхазию и Южную Осетию».

Мартиросян в январе после очередного заседания правительства заявил журналистам, что дороги Абхазии и Южной Осетии откроются для Армении и что все стороны – как грузинская, так и российская, работают над этим. Напомним, что представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией. До этого осуществлению соглашения препятствовал тот факт, что Москве и Тбилиси не удавалось договориться о непосредственном участии представителей Абхазии и Южной Осетии в данном процессе. В Сухуми и Цхинвали неоднократно угрожали, что откажутся предоставлять «коридоры» для транспортировки грузов, если они не станут полноправными участниками соглашения, но этот вариант категорически отвергал официальный Тбилиси.

Вопрос об альтернативе Верхнему Ларсу, связывающему Армению с Россией, появился в повестке дня около года назад, когда в феврале прошлого года в ходе визита в Тбилиси премьер-министр РА Карен Карапетян в беседе с журналистами неожиданно заявил: «Если Вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу Вас заверить, что да, будет. Об остальном потом, пока я не раскрываю кавычки. Мы договорились как по Ларсу, так и по энергетическому коридору».

Уже 19 декабря прошлого года в Берне Грузия подписала договор со швейцарской компанией SGS, которая должна обеспечить мониторинг грузов и предоставлять таможенные услуги для грузов, которые будут из России направляться в Грузию и обратно – через территорию непризнанной Южной Осетии. Документ будет задействован после того, как вместе со швейцарской компанией его подпишет и Россия.

В ожидании решения Москвы

В декабре из Тбилиси прозвучало интересное заявление о том, что Армения может получать грузы из России — через территорию Южной Осетии. Подписанное между швейцарской компанией SGS соглашение позволяет осуществлять грузоперевозки в направлении России через Южную Осетию в случае форс-мажорных ситуаций на дороге «Казбеги – Верхний Ларс», в своем выступлении в парламенте заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По его словам, ни один из пунктов подписанного договора не направлен против интересов грузинского государства. «Подчеркиваю, в форс-мажорной ситуации, этим коридором через Цхинвали (по Рокскому тоннелю) могут воспользоваться Турция, Армения и другие страны, которые пользуются транзитным статусом страны. Но, повторяю, это всего лишь одностороннее подписание. Мы продолжаем переговоры, поскольку некоторые условия, выдвинутые Россией, для нас неприемлемы»,- отметил Квирикашвили.

Напомним, что вышеупомянутое заявление премьер-министра Грузии, стало поводом для критики со стороны грузинской оппозиции, в частности, для представителей партии «Единое национальное движение», возглавляемой экс-президентом Грузии. Они отмечали, что использование коридора третьими странами нарушает соглашение от 2011 года, которым официальный Тбилиси снял вето по вопросу членства России во Всемирной торговой организации. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили своей подписью подтвердил вступление в силу соглашения правительств Грузии и РФ об основных принципах механизмов таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами с условием, что торговые коридоры РФ будут проходить через Абхазию и Южную Осетию, а стороны пригласят международных посредников для контроля за процессом. В результате выбор пал на швейцарскую компанию SGS.

После визита Карена Карапетяна – 25 декабря прошлого года президент Серж Саргсян совершил официальный визит в Тбилиси. После беседы президентов Сержа Саргсяна и Георгия Маргвелашвили в формате тет-а-тет, за которой последовали армяно-грузинские переговоры на высшем уровне в расширенном составе — с участием делегаций двух стран, президенты выступили с заявлением для прессы. Серж Саргсян отметил, что в двусторонней повестке дня есть множество перспективных проектов и подтвердил готовность углублять сотрудничество с Грузией. «Сегодня с моим грузинским коллегой мы обсудили расширяющуюся торгово-экономическую повестку, в первую очередь, придавая важное значение углублению текущего сотрудничества в таких знаменательных сферах, как энергетика и транспорт, в том числе также развитию транзитных возможностей стран и их эффективного использования… В повестке нашей встречи были также создание совместных промышленных предприятий, и я сказал, что, по-моему, грузинская сторона должна использовать возможности Армении, наличие свободных экономических зон и для того, чтобы продавать свою продукцию на рынках Евразийского экономического союза», — отметил Саргсян. По его словам, в этом плане любая зарегистрированная компания в Армении может быть очень полезной. «Особенно хочу подчеркнуть новую свободную экономическую зону, созданную на границе с Ираном, которая даст очень большие возможности также для того, чтобы экспортировать грузинские товары и услуги на другой платежеспособный рынок — Исламскую Республику Иран».

Какие условия ставит перед Тбилиси Москва по вопросу грузоперевозок в Россию в рамках подписания соглашения Грузией и швейцарской компанией SGS в Берне, каким будет окончательный результат, наверное, станет известно в будущем. Однако уже понятно, что Тбилиси и Москва, хотя бы в торгово-экономических и транспортных вопросах предпринимают определенные шаги.

Ждать ли прорыва в отношениях Тбилиси-Москва?

Заметно, что нынешние власти Грузии в последние несколько лет ведут крайне сбалансированную политику. Это касается, в том числе и политики по отношению к России – с точки зрения улучшения обострившихся после войны 2008 года отношений.

И вот на днях в этом плане прозвучал весьма интересный месседж из Тбилиси, адресованный Москве. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал Россию сделать совместные шаги по нормализации двусторонних отношений. «В августе текущего года исполнится десять лет после войны 2008 года. Это драматическое явление оставило глубокий след в жизни грузинского народа и грузино-российских отношениях. Разорваны дипломатические связи. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского района, фактически, завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений», — было сказано в заявлении премьера Грузии.

Квирикашвили добавил, что на данный момент стоит выбор: встретить эту дату взаимными обвинениями и резкими заявлениями или сделать разумные, хотя бы незначительные шаги для вывода отношений из заколдованного круга.

«Мы и раньше заявили и вновь подтверждаем, что заинтересованы в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий, с этой целью я подтвердил свою готовность подключиться в этом лично. Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и был бы положительным с этой точки зрения реальный конструктивный подход со стороны России. В случае политической воли можно предпринять и другие разумные шаги», — заявил премьер-министр Грузии.

Сохраняя жесткую позицию в вопросе территориальной целостности страны, Тбилиси, тем не менее, являясь важным партнером ЕС и НАТО, явно проводит политику смягчения отношений с Москвой. Увенчаются ли успехом усилия Тбилиси и станет ли Москва адекватно реагировать на стремления и попытки грузинских властей, покажет время.

Начало – ЗДЕСЬ

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

14.03.2018г