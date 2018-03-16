Совместное заявление лидеров Британии, Франции, Германии и США: это покушение на суверенитет Британии

Голос Америки. Лидеры Франции, Германии, Великобритании и США в четверг опубликовали совместное заявление, в котором осудили химическую атаку на бывшего российского агента в Англии и возложили вину за это нападение на Москву.

Москва отрицает причастность к нападению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, Москва обещала принять ответные меры.

«Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, с отвращением осуждаем нападение на Сергея и Юлию Скрипалей, которое произошло в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года, – говорится в заявлении. – Это применение вещества нервно-паралитического действия военного образца представляет собой первый случай наступательного применения нервно-паралитического агента в Европе со времен Второй мировой войны».

«Это атака на суверенитет Великобритании, и любое применение подобного вещества со стороны государства является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и международного права. Это – угроза нашей общей безопасности», – подчеркивается в документе.

Лидеры четырех государств призвали Россию предоставить полную информацию о программе разработки отравляющего вещества «Новичок» Организации по запрещению химического оружия.

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