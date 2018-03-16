Генсек НАТО: нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипаля, разработали в России

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое было использовано для отравления в Солсбери, создано на территории России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вчерашней пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

Столтенберг отвечал на вопросы российского журналиста, который сказал, что «Новичок» был создан еще в советские времена, и спросил, откуда у НАТО уверенность о происхождении его именно из РФ.

«Мы получили информацию от британской стороны о результатах расследования. У нас нет причин сомневаться в предоставленных оценках. Мы видели, что Россия была причастна ранее к подобным инцидентам, и мы знаем, что вещество было создано в России. Я не могу комментировать данные разведки, но я доверяю оценкам, которые были сделаны и предоставлены нам Британией «, — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО не получало от Британии запроса на активацию статьи 5, которая определяет, что нападение на одну страну-члена Альянса означает нападение на весь Альянс.

«Каждая страна сама решает, подать ли такой запрос. НАТО готово оказать поддержку, и мы выразили политическую поддержку Британии», — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что ядовитое вещество «Новичок», которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено ​​в российском городе Шиханы (Саратовская область), где находится военное научно-исследовательское учреждение РФ.