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12:04 | Март 16 2018

Эдмон Марукян в Фонде Карнеги в Вашингтоне представил подходы блока «Елк» к урегулированию Карабахского конфликта

Эдмон Марукян в Фонде Карнеги в Вашингтоне представил подходы блока «Елк» к урегулированию Карабахского конфликта

14 марта, председатель партии «Просвещенная Армения», депутат фракции «Елк» Национального Собрания Армении Эдмон Марукян выступил с речью в Фонде Карнеги в Вашингтоне (The Carnegie Endowment for International for Peace) по вопросам внешней политики, Нагорно-Карабахскому конфликту и армяно-турецким отношениям.

Эдмон Марукян также ответил на многочисленные вопросы аудитории по представленной теме, в том числе о программных положениях партии и подходах блока «Елк» по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы.

Фонд Карнеги был основан в 1910 году и считается самым престижным учреждением Вашингтона в области политических исследований и аналитики, а также содействует сохранению миру на планете.

Пресс-релиз

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Рубрики: Международные, Политика

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