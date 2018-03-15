Турнир претендентов в Берлине: все партии пятого тура завершились вничью

Накануне завершился пятый тур турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Берлине.

Все партии тура завершились вничью: Аронян-Грищук, Каруана-Карякин, Лижень-Мамедъяров, Со-Крамник.

По итогам пяти туров расположение сильнейших гроссмейстеров в турнирной таблице не изменилось. Лидирует Каруана с 3.5 очками, за ним с 3 очками идут Мамедъяров и Крамник, у Лиженя, Ароняна и Грищука — по 2.5 очка, а с 1.5 очками таблицу замыкают Карякин и Со.

Завтра вечером состоятся партии 6-го тура, и Левону Ароняну предстоит игра черными с Уэсли Со.