«В Москве нет представительства Арцаха»: Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на состоявшемся сегодня брифинге опровергла ранее распространенную в прессе информацию о том, что в Москве есть представительство Республики Арцах.

«В Москве нет ни одного представительства Республики Арцах. В указанных сообщениях господин Андрян в действительности является советником посольства Армении в России. В любом случае в МИД России он аккредитован именно так», – отметила госпожа Захарова.

Что касается визита президента Арцаха Бако Саакяна в Вашингтон, и насколько возможен такой визит в Россию, то Захарова сказала, что этот вопрос следует адресовать США, так как поездка человека из одного региона в другой их не касается.

«Что касается Российской Федерации, то мне ничего неизвестно о подобных встречах, я могу только уточнить. Могу сказать, что мы верны всем нашим обязательствам в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках имеющихся договоренностей, и мы активно пытаемся способствовать реально разноформатному урегулированию этой сложной проблемы», – сказала она.

В ответ на вопрос, обсуждается ли с Турцией вопрос Арцахского урегулирования, Захарова сказала: «Тема Нагорно-Карабахского урегулирования обсуждается с рядом наших партнеров, речь идет и о сопредседателях, и о странах региона, и это естественно, это составляет часть дипломатической работы».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН