Le Figaro: Надо исключить Турцию из НАТО

Инопресса.Ру. В дискуссионной рубрике Le Figaro Адриан Дезюэн, эксперт по проблемам международной дипломатии и безопасности, автор книг «Атлантистская Франция» и «Крушение дипломатии», выступает против бездействия НАТО, показавшего свою неспособность воспрепятствовать бойне, устроенной турками и их джихадистскими союзниками в отношении сирийских курдов, укрывшихся в Африне. По его мнению, подобное попустительство Запада в отношении союзника ослабляет борьбу против ИГИЛ.

В то время как большинство западных взглядов было обращено на котел в Восточной Гуте, где оказалась исламо-джихадистская оппозиция, турецкая армия продолжала свое наступление на севере, в курдском кантоне Африн, говорится в статье.

С точки зрения тактической, сражение в городской зоне может позволить сирийским курдам восстановить равновесие в соотношении сил, однако становится очевидным то, что падение Африна приведет к трагическим гуманитарным последствиям, полагает Дезюэн.

Еще более тревожной представляется ситуация на стратегическом уровне. Позволить турецкой армии высадиться вдоль всей ее границы с Сирией — значит предоставить Анкаре влияние на центральную часть Ближнего Востока. Турецкая армия — с ее джихадистскими военнослужащими местных формирований, которыми она, по ее мнению манипулирует, но которые в конечном счете всегда от нее ускользают, — подвергается опасности бесконечно поддерживать сирийскую гражданскую войну. Во избежание того, что военные победы турецкой армии перерастут в региональный пожар, необходимо сделать все возможное для восстановления суверенитета Сирии во всем ее многообразии, утверждает эксперт.

Курдская автономия — это не решение, а политическая необходимость. Западное попустительство (а также российское) в отношении «великого турка» должно немедленно прекратиться, пока не слишком поздно. Исключение Турции из НАТО является мерой, которая срочно должна быть рассмотрена Брюсселем, заявляет Дезюэн.

Никогда не скупящийся на словесные провокации Эрдоган отчитал своих североатлантических союзников и раскритиковал бездействие НАТО против курдской агрессии… Бездействие действительно преступное. Но речь идет о бездействии перед лицом джихадистов Эрдогана, которые грозятся перерезать курдов, пока наши войска спокойно делают строевые упражнения на равнинах стран Балтии. Между тем достаточно просто бесполетной зоны, которая была навязана туркам в течение всей войны в Сирии, то русскими из их авиабазы в сирийской Латакии, то американцами из их турецкой авиабазы Инджирлик, комментирует Дезюэн.

Курды, которые оказали героическое сопротивление ИГИЛ* в кантоне Кобани и других местах, вплоть до того, что они завоевали их столицу в Ракке, сегодня оказались покинутыми, заключает автор статьи.