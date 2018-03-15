Париж будет координировать ответ на отравление Скрипаля с Британией: глава МИД Франции

Голос Америки. Франция заявила, что будет поддерживать контакты с Великобританией в ближайшие часы для координации ответа на отравление российского шпиона с использованием нервно-паралитического агента, вину за которое Лондон возложил на Россию.

Ранее Париж сдержанно реагировал на заявления британских властей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в среду, что Лондон выдворяет 23 российских дипломата, поскольку Москва не представила разъяснений в связи с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери с использованием токсина советского производства.

В отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, которые заверили Мэй, что они относятся к позиции британского правительства со всей серьезностью, президент Эммануэль Макрон и другие французские чиновники воздерживаются от того, чтобы напрямую обвинять Россию.

Представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что пока слишком рано принимать решение о каких-либо мерах со стороны Парижа, и такое решение может быть принято только когда причастность России будет доказана.

Однако министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан позднее выразил полную уверенность в расследовании, которое ведут британские власти, но воздержался от заявлений о том, что за отравлением стоит Россия.

«В ближайшие часы Франция будет поддерживать контакты с британскими властями на самом высоком уровне для координации нашего ответа», – заявил Ле Дриан перед встречей со своим новым германским коллегой Хайко Маасом.

В Елисейском дворце сообщили, что в четверг Макрон проведет разговор с Мэй, и добавили, что с начала недели Лондон подробно информирует Париж и других союзников об ответственности России за «неприемлемую» атаку.

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