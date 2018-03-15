Глава МИД Британии: Россия является угрозой «самой архитектуре глобальной безопасности»

Голос Америки. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что Россия угрожает «самой архитектуре глобальной безопасности» и призвал все «ответственные» страны занять принципиальную позицию в отношении такого поведения.

Статья Бориса Джонсона в газете Washington Post появилась после того, как британское правительство объявило о выдворении 23 российских дипломатов и ряде других санкций в связи с атакой на бывшего шпиона Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества, созданного для военных целей.

«Я интерпретирую этот инцидент, как элемент безрассудного поведения президента Владимира Путина», – говорится в статье Джонсона.

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия несет особую обязанность поддерживать правила добропорядочного международного поведения, – продолжил министр. – Когда она делает прямо противоположное и попирает эти правила, Кремль угрожает самой архитектуре глобальной безопасности. Все ответственные страны обязаны занимать принципиальную позицию в отношении этого поведения».

По словам Джонсона, «безрассудное пренебрежение Кремлем основополагающими международными правилами» связывает отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерскими атаками на парламент Германии и российским вмешательством на выборах за рубежом.

Глава Форин-офиса считает, что Россия прилагает огромные усилия для сокрытия случаев применения химического оружия режимом Асада в Сирии.

«Я бы провел связь между потаканием Путина злодеяниям Асада в Сирии и явной готовностью российского государства применить химическое оружие на британской территории», – указал министр.

По его словам, у России была причина для использования нервно-паралитического агента «Новичок», тайно разработанного в бывшем Советском Союзе в 1970-1980-х годах.

«Своей неприкрытой русскостью применение нервно-паралитического агента направляет сигнал всем, кто, возможно, подумывает о диссидентстве в условиях усиливающихся репрессий в путинской России, – пишет он. – Этот сигнал четкий: мы найдем вас, поймаем вас, убьем вас, и хотя мы будем с презрительной усмешкой все отрицать, у мира не будет сомнений, что это сделала Россия».

По словам Джонсона, Великобритания пытается поддерживать правила, на которых зиждется безопасность каждой страны.

«Я надеюсь и верю, что наши друзья будут на нашей стороне», – резюмировал он.

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