Кремль стоит за отравлением Сергея Скрипаля в Британии: постпред США в ООН

В среду в Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН по просьбе Великобритании, на котором обсуждался вопрос о предполагаемом применении Россией нервно-паралитического отравляющего вещества на британской территории, передает Голос Америки.

Выступившая на заседании представитель США при ООН Никки Хейли призвала Москву предоставить Лондону информацию о том, как российское химическое оружие попало на территорию Великобритании. Хейли также напрямую обвинила Кремль в том, что он стоит за убийством Сергея Скрипаля.

Посол США потребовала положить конец применению химического оружия правительством Асада в Сирии. Хейли отметила, что преступления Асада стали возможны благодаря тому, что Москва покрывает и поддерживает официальный Дамаск. Только в прошлом году, отметила Хейли, Россия 5 раз блокировала принятие резолюций СБ ООН, направленных против применения Асадом химического оружия.

Выступивший позднее представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения британской стороны абсолютно голословными и безответственными, за которыми стоит сознательное стремление очернить Россию. Он также заявил, что трудно понять, какие мотивы могли были быть у российской стороны для совершения такого отравления, вызвавшего широкий международный резонанс перед президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу в России.

Ультиматумы Лондона Небензя назвал «ничтожными» и призвал Великобританию к сотрудничеству в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в среду о высылке из страны 23 российских дипломатов.

По словам главы британского правительства, ответ российской стороны на требование объяснений в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери – свидетельство абсолютного пренебрежения.

Как отметила Мэй, Россия не объяснила факта существования незаконной и необъявленной программы разработки химического оружия.

Премьер-министр обвинила Россию в попытке убийства бывшего двойного агента. При этом она подчеркнула, что речь идет о незаконном применении силы против Великобритании.

«У нас нет разногласий с гражданами России… Это трагично, что президент Путин решил действовать таким образом», – добавила Мэй.

«Мы не потерпим угроз для жизни британских граждан и других людей, живущих на британской земле, со стороны российского правительства, как не потерпим и столь вопиющих нарушений международных обязательств России», – подчеркнула глава правительства Великобритании.

Фото — Голос Америки