Этап переосмысления и переоценки в армяно-грузинских отношениях

Официальный Тбилиси уверяет, что возможности Армении также будут использованы Грузией

В армяно-грузинских экономических отношениях есть прогресс

2 марта с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. В состав возглавляемой им делегации входили первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр финансов Мамука Бахтадзе, другие должностные лица.

Состоялись переговоры премьер-министров в формате тет-а-тет, затем к премьерам присоединились делегации двух стран. Грузинский премьер, в частности, отметил: «Я рад, что нахожусь в стране, которую связывает с Грузией многовековая дружба. Визиты высокого ранга создают нужный фон для еще более тесного сотрудничества наших стран. Я рад, что в наших экономических отношениях наметился прогресс: в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33 процента. И, как отметил мой коллега, есть большой потенциал, мы можем использовать этот экономический потенциал и полагаю, сегодняшняя наша встреча будет способствовать этому».

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в свою очередь, отметил, что армянская экономика демонстрирует позитивный тренд, о чем свидетельствуют основные макроэкономические показатели 2017 года. По словам Карапетяна, рост ВВП Армении в 2017 году составили 7,5%, экспорта – 25,2%, импорта – 29%, рост промышленного производства достиг 12,6%, объема услуг – 15%. По словам Карапетяна, с учетом показателя роста товарооборота между Арменией и Грузией в 2017 году, необходимо стимулировать как двустороннее, так и региональное сотрудничество. Глава правительства РА отметил, что эффективное сотрудничество с различными интеграционными объединениями, в том числе на армяно-иранской границе – открытие свободной экономической зоны «Мегри» – создают для бизнес-среды Армении возможность пользоваться льготными режимами, и это может представлять интерес также для бизнес-сообщества Грузии. В свою очередь Г. Квирикашвили отметил, что Грузия заинтересована в рассмотрении отмеченных премьер-министром Армении льготных режимов и в вопросе представления существующих возможностей грузинским бизнесменам. Премьер Грузии приветствовал также подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС и выразил готовность содействовать его реализации.

Известно также, что премьеры Армении и Грузии обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в сферах энергетики, туризма, обороны, транспорта, здравоохранения, гуманитарной области. Собеседники подчеркнули важность развития сотрудничества, как в двустороннем, так и многостороннем формате в сфере энергетики. К. Карапетян и Г. Квирикашвили выразили солидарность, что существует огромный потенциал в сфере туризма, достигнута договоренность по активизации контактов между государственными органами, регулирующими данную сферу. Отметим, что согласно данным Национальной статистической службы РА, в 2017 году товарооборот между Арменией и Грузией вырос на 1,5%, составив $249 млн. При этом, экспорт армянской продукции в Грузию возрос на 5,6%, составив $155,2 млн, а импорт товаров из Грузии, наоборот снизился на 4,6%, составив $93,8 млн.

Тбилиси готов к тому, чтобы в многосторонних проектах с Грузией Армения участвовала более активно

2 марта по итогам армяно-грузинских переговоров Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили выступили с заявлениями. По словам Карапетяна, переговоры прошли в теплой и конструктивной атмосфере. «Мы обсудили региональные вопросы сотрудничества в сфере энергетики, другие возможные направления, в том числе в рамках свободной экономической зоны «Мегри». «Несмотря на высокий уровень нынешних отношений, страны имеют большой потенциал для углубления экономического сотрудничества. Первый раунд переговоров завершен на положительной ноте», — подчеркнул армянский премьер. В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил: «О значимости визита и многообразии вопросов говорят наши дипломатические отношения, и я хочу отметить, что в состав нашей делегации входят как министры, так и представитель парламентской группы дружбы. Мы обсудили многочисленные вопросы двусторонних отношений, которые относятся к двусторонним экономическим отношениям. Я приветствую тот факт, что у нас есть стабильная динамика в торгово-экономических отношениях.

Поздравляю моего коллегу с очень высоким показателем экономического роста в Армении, этот успех радует и нас, как дружественное и соседнее с Арменией государство. Мы обсудили такие важные направления, как энергетика, транспорт, туризм, культурные отношения, искусство, образование и, как было отмечено, содействие программам обмена учащимися и студентами. Мы готовы со стороны Грузии максимально содействовать новым отношениям между молодежью и в этом направлении нам действительно многое предстоит сделать. Важен также обмен новейшими достижениями, опытом… Мой коллега подчеркнул сотрудничество регионального значения. Мы готовы, чтобы в многосторонних проектах с Грузией и Армения более активно участвовала, и мы считаем, что в этом плане мы можем получить двустороннюю выгоду, исходя из свободной экономической зоны и договоров, которые имеют Грузия и Армения. Возможности Армении также будут использованы Грузией».

Таким образом, Ереван и Тбилиси заявили о том, что довольны армяно-грузинским переговорами, состоявшимися в начале марта. Достойно внимания то, что власти Грузии, приветствуя подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС, выражают готовность содействовать его реализации. На этом фоне грузинская сторона констатирует, что необходимо активизировать двусторонние визиты на высоком уровне и содействовать сотрудничеству ведомств двух стран.

Уже известно, что в ближайшем будущем состоятся встречи технических групп – с целью организации встречи комиссии по двустороннему сотрудничеству в текущем году. То есть будут созданы рабочие группы, что, по сути, будет сделано впервые.

Достоин внимания и тот факт, что Тбилиси и Ереван интенсифицируют отношения в сфере обороны и безопасности, несмотря на то, что Грузия тесно сотрудничает с Азербайджаном и Турцией в военной сфере.

Визит Квирикашвили внесет вклад в дело содействия армяно-грузинскому сотрудничеству и его поднятия на качественно новый, более высокий уровень

После переговоров в правительстве прибывшего с официальным визитом в Армению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили принял президент Армении Серж Саргсян. «Я уверен, что благодаря и таким встречам, увеличивается объем нашего торгового оборота, укрепляется сотрудничество в сферах экономики, культуры и других областях. Результаты весомые и измеримые, и это очень важно. Уверен, что и ваш визит будет способствовать тому, что взаимодействие между нашими странами поднимется на качественно новый и более высокий уровень»,- отметил Саргсян. Премьер-министр Грузии, в свою очередь, с удовлетворением отметил, что 2017 год ознаменовался взаимными армяно-грузинскими визитами на высоком уровне. По словам Квирикашвили, визиты президента, премьер-министра Армении в Грузию, а сейчас визит возглавляемой им делегации в Ереван свидетельствуют о стабильном развитии динамичных армяно-грузинских отношений. По словам грузинского премьера, с армянским коллегой они обсудили вопросы, касающиеся экономических отношений и дальнейших шагов по сотрудничеству. Квирикашвили выразил надежду на то, что эти встречи будут иметь продолжение, и армяно-грузинские отношения будут углубляться.

С надеждой на предметные результаты

Отметим, что визит Георгия Квирикашвили должен был состояться намного раньше – еще в декабре прошлого года, однако был отложен, поскольку тогда еще не был утвержден состав грузинского правительства. То есть, премьер-министр Грузии прибыл в Армению после утверждения нового состава правительства. Можно констатировать, что визита грузинской делегации в Армению на таком уровне давно не было, в ее составе были также главы ключевых ведомств. Обсуждение вопросов сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, стабильности и безопасности, а также торгового оборота в контексте проведения заседания армяно-грузинской торгово-экономической комиссии, свидетельствует о том, что Ереван и Тбилиси предпринимают шаги для углубления сотрудничества во многих сферах.

Очевидно, что Грузия стремится не только сохранять сбалансированные отношения с Арменией, но и углублять сотрудничество с Ереваном. Определенным показателем являются, в том числе и ставшие в последнее время довольно частыми взаимные визиты на высшем уровне. Остается надеяться, что результаты постоянно озвучиваемых со стороны Еревана и Тбилиси заявлений о том, что «между Арменией и Грузией нет непреодолимых препятствий», в ближайшем будущем дадут более существенные результаты.

Обобщение темы – в печатном номере «Аравот» от 14 марта.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

13.03.2018г