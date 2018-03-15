В Араратском марзе сын скоропостижно скончавшейся женщины начал сводить счеты с врачами из Арташата

По сведениям SHAMSHYAN.com, вчера, 14 марта, в Араратском марзе произошел инцидент, завершившийся побоями.

Как сообщает фотожурналист Гагик Шамшян, в полночь бригада скорой помощи Арташатского медцентра выехала по вызову в село Мхчян, чтобы оказать первую помощь 60-летней Анаит Симонян.

По информации фотожурналиста, врачи повезли А. Симонян в Медцентр Арташата, однако по пути в больницу она скончалась, что стало для сына скончавшейся женщины поводом для сведения счетов с врачами, при этом также повредив машину скорой помощи.

Подробности читайте на сайте shamshyan.com