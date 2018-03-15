Шаварш Кочарян – об учениях в Азербайджане и визите Бако Саакяна в США

«Естественно, что должен был жаловаться, а что еще ему оставалось делать?», – заявил сегодня после заседания правительства заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян в ответ на вопросы журналистов по поводу направленной Азербайджаном ноты протеста США в связи предоставлением этой страной визы президенту Арцаха Бако Саакяну.

По словам господина Кочаряна. Арцах ведет свою внешнюю политику, которая, естественно, ограничена из-за отсутствия международного признания, но в любом случае, «визит очень важный».

Что касается продажи оружия Азербайджану Россией и заявления председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константина Косачева, что они сделали выводы из апрельской войны 2016-го и сократят объемы поставляемого Азербайджану оружия, Шаварш Кочарян сказал, что то, что они пытаются делать выводы из апрельской войны, можно только приветствовать: «Складывается впечатление, что какие-то выводы со стороны России все же делаются», – сказал он.

На вопрос, верит ли его заявлению, Кочарян сказал, что во внешней политике нет понятия «верить-не верить», и он просто констатирует то, что сказано.

На вопрос, что страны-члены ОДКБ не принимают представителей Арцаха, но страны Запада принимают, Шаварш Кочарян заметил, что США с этой точки зрения имеют свою точку зрения, это выражается тем, что США предоставляют Арцаху соответствующую помощь: «Это означает, что подход Америки к внешним отношениям в целом намного более многоплановый, многообразен, что обусловлено и самостоятельностью Конгресса, и чего, к примеру, не увидим во многих других странах. Конгрессмены могут высказать такие мысли, которые часто не совпадают с позицией Белого дома, то есть, с его точкой зрения, эта страна более гибкая, однако важна позиция Белого дома».

По поводу аннулирования армяно-турецких протоколов и реакции Турции на это господин Кочарян сказал: «Выполнено распоряжение президента, турецкая сторона была проинформирована об этом и это исходит из международного права. Однозначно напомню, что армянская сторона заявила, что всегда готова к переговорам по урегулированию отношений, но без предусловий, в этом направлении мы никаких предложений не получали».

Заместитель главы МИД РА коснулся также масштабных учений, проводимых Азербайджаном, которые, согласно некоторым обозревателям, содержат в себе опасность возобновления войны. Господин Кочарян сказал, что они следят за ними и всегда должны быть готовы к любым действиям: «В данном случае комментарии могут быть различными, и у них также предвыборный период, но не надо объяснять только этим, надо всегда быть внимательным к его действиям. Мы всегда должны быть готовы к любым провокациям со стороны Азербайджана».