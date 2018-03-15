В результате изменений штатное расписание будущего аппарата премьер-министра сократится: разъяснения Армена Геворгяна

Газета «Аравот» обратилась к руководителю Аппарата президента РА Армену Геворгяну с просьбой дать разъяснения относительно структуры и штатов аппарата будущего премьер-министра РА

– Господин Геворгян, какие перемены ожидаются в аппарате президента Республики Армения, помимо смены резиденции, в контексте запланированных на ближайшее время структурных перемен, обусловленных изменениями в Конституции РА?

– Да, основное изменение, которое касалось аппарата президента РА, это смена резиденции. После принятия соответствующего закона парламентом, президент Республики, начиная с 9 апреля, будет работать в административном здании по адресу Маштоца, 47. Этот комплекс и в советские годы, и в годы независимости Армении всегда служил местом для государственных и представительских мероприятий. По сути, оно служило также в качестве административного здания. Сегодня там проводится определенная реконструкция для обеспечения необходимых рабочих условий.

Что касается самого аппарата, то основные изменения будут осуществлены в части структуры аппарата и штатного расписания. Предлагается, чтобы число штатных единиц в аппарате президента РА не превышало 155 человек. В будущей структуре будут отсутствовать некоторые подразделения, что обусловлено изменение полномочий президента, согласно новой Конституции. В частности, в будущем аппарате будут отсутствовать такие подразделения, как служба контроля, секретариат Совета национальной безопасности, офис Общественного совета. По сути, структура аппарата будет приведена в полное соответствие с требованиями вступающей в силу с 9 апреля Конституции РА. В то же время, будут созданы все необходимые условия для того, чтобы президент Республики выполнял функции главы государства, а также другие функции, возложенные на него Конституцией.

– Во время обсуждения в парламенте проекта бюджета на 2018 год Вы в общих чертах представили информацию относительно изменения штатов в результате планируемых реформ в аппарате президента и правительства. Сейчас эти штатные единицы определены законом. Можете ли Вы представить, по какой логике формировались эти цифры?

– Во время обсуждений в парламенте проекта государственного бюджета РА на 2018 год я сообщил, что по положению на тот момент пока еще продолжаются обсуждения вокруг структур аппаратов президента и правительства РА. Сегодня, когда в Национальное Собрание РА представлены проекты соответствующих законов, могу сообщить, что отраженные в них решения исходили из следующих подходов:

Первое. Формируется новая государственная структура – аппарат премьер-министра РА, что предполагает, что аппарат правительства будет упразднен, то есть, будет одна административная структура, которая будет обслуживать премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, и, в целом правительство, как коллегиальный орган. В прессе я встречал разные комментарии относительно этой темы. Их авторам я хочу посоветовать ознакомиться с переходными положениями Закона РА «О структуре и деятельности Правительства», где четко обозначены указанные мной подходы;

Второе. В основе учреждения штатов аппаратов президента и премьер-министра РА (155+600) лежат следующие подходы:

– максимальное число штатов аппарата президента РА в 2016 году составляло 411, затем по моему предложению президент РА дважды сокращал его, доведя до 330, с целью более эффективно использовать государственные средства в этот переходный период;

– число штатных мест в аппарате правительства составляет 298, то есть 411+298=709;

– кроме того, если вы заметили, по проекту вышеупомянутого закона, число министерств было 18, стало 17: сократилось министерство международной экономической интеграции и реформ, где число штатов сегодня равно 37. В то же время, в результате реформ гражданской службы будет упразднен Совет гражданской службы и обслуживающий его аппарат со штатами: 7+70;

– два последних обстоятельства важны в том смысле, что несмотря на то, что упраздняются государственные структуры, тем не менее, эти функции в измененном объеме и полномочиями будут осуществлять аппарат премьер-министра, то есть, если суммировать число действующих сегодня штатов 411+298+37+77=823, то после изменения будут действовать 755, то есть, на 68 меньше.

– В чем будут отличия между аппаратом действующего правительства и аппаратом премьер-министра, который будет сформирован?

– Говоря об аппарате премьер-министра, необходимо учесть то обстоятельство, что все высказанные мной мысли носят сугубо предварительный и экспертный по сути характер, так как эти вопросы получат конкретизацию, когда премьер-министр утвердит устав и структуру своего аппарата.

Тем не менее, по результатам предварительных изучений и обсуждений могу сказать, что аппарат премьер-министра будет иметь такую структуру, которая позволит обслуживать не только ежедневную работу премьер-министра, но и работу соответствующих вице-премьеров. Для обслуживания последних будут созданы соответствующие офисы.

В аппарате премьер-министра будет создан офис, который будет осуществлять полномочия, делегированные правительству и координирующим вице-премьерам законом о гражданской службе.

Будут подразделения, которые будут заниматься реформой инспекционных органов, вопросами международной экономической интеграции.

Будут усилены перспективные аналитические функции, кроме этого, будут продолжать работать все те подразделения, которые традиционно выполняли определенные функции.

Мариам КАЗАРЯН