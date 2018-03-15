Правительство предлагает убрать из Избирательного кодекса ограничения для прессы

В Постоянной комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам и правам человека обсуждается законопроект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс РА и ряд других законов.

По словам представителя правительства, заместителя министра юстиции Артура Ованнисяна (на фото), предлагаемые ограничения на предвыборную кампанию касаются также государственных служащих, врачебных или медицинских учреждений, учебных и дошкольных образовательным заведений при осуществлении своих полномочий или исполнении служебных обязанностей.

В то же время, некоторым должностным лицам вообще запрещается ведение агитации: судьям, прокурорам, следственным органам, полиции, Службе национальной безопасности, уголовно-исполнительным учреждениям, службе пробации, персоналу спасательной службы, военнослужащим, членам избирательных комиссий, благотворительным и религиозным организациям, представителям международных организаций и иностранным гражданам, лицам без гражданства, Защитнику прав человека, членам Совета Центрального банка, членам Счетной палаты, членам Комиссии по телевидению и радио, членам органов самоуправления.

А вот ограничения для средства массовой информации были изъяты. Если по действующему закону одно информационное издание могло аккредитовать 50 журналистов, то согласно представленному законопроекту – сколько пожелает.