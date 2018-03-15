«Армения вступает в новый процесс – реформы идут хорошо»: глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский

«Армения сегодня находится на этапе системных реформ. Мы предлагаем нашу помощь и пытаемся сотрудничать и в рамках общественного управления. С этой целью мы планируем поддержку на сумму примерно в 20 миллионов евро», – подчеркнул глава делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский на организованном сегодня в Ереване 14-м заседания панели «Реформы общественного управления» первой тематической платформы Восточного партнерства «Демократия, хорошее управление и стабильность».

«Я уверен, что именно на этой площадке мы можем обмениваться опытом. Вызовы для всех стран Восточного партнерства одни и те же. Они находятся в одинаковом положении. Трудно осуществлять преобразования в постсоветский период, так как технологии развиваются, а проблемы – меняются или растут», – отметил посол.

Имея в виду тот факт, что Армения переходит к парламентской системе правления, посол Свитальский подчеркнул: «Армения вступает в новый процесс, изменения происходят в системе власти и управления». Реформы идут хорошо. Вы знаете, что важно и приоритетно, и потому мы можем только приветствовать».