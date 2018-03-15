Структура экспорта Армении в 2017г

Валовой товарооборот РА в 2017 году возрос на 26,86%, составив 6,4 миллиарда долларов. В то же время, экспорт возрос на 25,2%, впервые перейдя рубеж 4 миллиардов долларов, а импорт – на 27,8%, составив около 4,2 миллиарда долларов.

Структура экспорта

Существенных изменений в товарной структуре экспорта не зарегистрировано. Лидирует рудно-сырьевая продукция, составляющая около 31% всего экспорта, или 692 млн долларов. За ней следует товарная группа «готовые пищевые продукты» объемом 531 млн долларов, что составляет 23,7 % экспорта. Третье место в товарной структуре экспорта занимает товарная группа «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» объемом 290 млн долларов и «недрагоценные металлы и изделия из них» — их объем составляет 277 млн долларов. В значительных количествах экспортируются также «текстильные изделия», «живые животные и продукция животного происхождения», «продукция растительного происхождения», «машины, оборудование и механизмы» и другие товарные группы.

Направления экспорта

Что касается географической структуры экспорта, здесь лидируют две крупные региональные группы – ЕАЭС и ЕС. В январе-декабре 2017 года 24,75% экспорта РА прошлось на долю стран ЕАЭС (почти полностью – России). Причем в сравнении с 2016 годом экспорт РА в страны ЕАЭС возрос на 41%.

В структуре экспорта в ЕАЭС преобладают в основном продукция легкой промышленности и пищевые продукты, а также другие готовые изделия. Так, около 34% экспорта в ЕАЭС приходится на долю статьи «алкогольные напитки», в большом количестве экспортируются также «лампы и осветительное оборудование, детали» (7,4%), «рыба свежая или охлажденная», «помидоры свежие или охлажденные», «сыр и творог», «костюм, пиджак и подобная мужская одежда», «свитер, пуловер и подобная трикотажная продукция», «срезанные цветы и бутоны».

ЕС также остается одним из главных торговых партнеров Армении. В ЕС направлено 28,6% экспорта из РА (по этому показателю Европейский союз опережает даже ЕАЭС). Причем львиная доля экспорта в ЕС приходится на Болгарию, Германию, Нидерланды, Бельгию и Италию. В сравнении с 2016 годом экспорт в ЕС возрос на 32,2%.

В отличие от ЕАЭС, в структуре экспорта в ЕС преобладает рудно-сырьевая продукция. Немного иная ситуация с Италией: в эту страну экспортируется в основном продукция легкой промышленности, в частности, преобладает товарная группа «пальто, пиджак, плащ мужской и женский).

Значительную роль в структуре экспорта РА, кроме двух указанных групп, играют и некоторые другие страны, в частности, Швейцария (12% экспорта), Грузия (6,9%), Китай (5,5%), Ирак (5,4%), ОАЭ (4,6%) и Иран (3,8%).

Одним из ведущих экспортных партнеров РА является Швейцария. Сюда экспортируются в основном «медная руда и концентрат», «корпуса и детали часов». Структура экспорта в Грузию более разнообразна: сюда вывозятся как медь и электроэнергия, так и табачная продукция, стеклянная тара и ряд других товарных групп. Практически весь объем экспорта в Китай приходится на статью «медная руда и концентрат». В структуре экспорта в арабские страны преобладает табачная продукция, вывозится также крупный рогатый скот. Большая часть экспортируемой электроэнергии направляется в Иран, туда же вывозятся баранина и козлятина, хозяйственные товары.

Ованнес Мелкумян

«Союз информированных граждан»