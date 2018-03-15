Возможно, что апрель 2016 года был результатом отсутствия именно таких месседжей: «Айкакан жаманак»

Примечательно, что параллельно с азербайджанскими военными учениями в Арцахе начались танковые маневры. Конечно, по своим масштабам они уступают азербайджанским учениям, но сам факт танковых учений – достаточный месседж дать противнику понять, что армянская сторона держит руку на пульсе.

Возможно, что апрель 2016 года был результатом отсутствия именно таких месседжей.

Однако, сколько бы не было таких месседжей, свидетельствующих о готовности армии, их крайне недостаточно, чтобы приструнить противника и удержать его от желания предпринять атаку. И тем более от заявлений, сделанных в Твиттере.

Чтобы удержать Азербайджан от военных действий, необходимы жесткие, громкие и целенаправленные дипломатические заявления в сочетании с активным передвижением войск в Арцахе. На начальном этапе это может вынудить Азербайджан в следующий раз выполнить положения документа, подписанного в Вене. В случае продолжительного характера это, возможно, приведет к снижению числа проводимых учений.

Разумеется, такие действия Армении станут предметом спекуляций со стороны руководства Азербайджана и будут представлены внутренней аудитории как слабость армянской стороны. Но, во-первых, так или иначе это все равно делается, а во-вторых, настроения жителей Азербайджана ситуацию не меняют.

Владимир МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»