Александр Рар: новый госсекретарь США может отдалиться от проблем Южного Кавказа и Карабахского конфликта – «168 жам»

Касаясь возможного изменения политики США на Южном Кавказе, Александр Рар отметил, что Тиллерсон имел довольно активную позицию по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, и во время его пребывания на должности госсекретаря дипломатического участия США в переговорном процессе по Карабахскому конфликту не претерпело изменений.

«Но я думаю, что новый государственный секретарь отдалится от проблем Южного Кавказа и Карабахского конфликта, учитывая безразличную позицию по этому направлению и стремление президента США Трампа сосредоточиться на проблемах и развитии США. От Помпео ждут, что он оправдает ожидания Трампа, поскольку и с ним тоже могут распрощаться, если он, как Тиллерсон, продолжит поддерживать традиционную американскую политику, удерживая Трампа от необдуманных шагов», – сказал Рар.

Тем не менее, по его убеждению, Госдепартамент Помпео продолжит участвовать в переговорах по Карабаху с учетом присутствия в них России и отношения нынешнего президента США к влиянию России. «Я убежден, что влияние и присутствие России в этом регионе повысят интерес Трампа к Южному Кавказу. Если события продолжат развиваться в этом русле, то от США можно ожидать новые проявления активности. Данные, которые были опубликованы по его позиции в отношении к армянскому вопросу, сегодня не могут служить ориентиром, поскольку Помпео на посту госсекретаря не может руководствоваться личными предпочтениями», – сказал Рар.

Аракс МАРТИРОСЯН

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