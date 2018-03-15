Президент Арцаха Бако Саакян посетил Армянский Национальный Комитет Америки

14 марта в Вашингтоне Президент Бако Саакян посетил Армянский национальный комитет Америки (АНКА), встретился с руководящим составом и сотрудниками организации.

Президент Саакян высоко оценил работу комитета в деле решения разных национальных задач, выразив признательность за постоянное внимание к вопросам, касающимся Арцаха.

Бако Саакян выразил уверенность, что тесное взаимодействие с Армянским национальным комитетом Америки еще более укрепится, назвав образцовой патриотическую деятельность организации.

В тот же день Президент Республики Арцах встретился с руководящим составом центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» в Восточной Америке.

В ходе встречи были обсуждены разные вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и Диаспорой, развития и углубления связей между США и Арцахом.

Глава государства высоко оценил деятельность центрального комитета АРФД в Восточной Америке, направленную на содействие Арцаху, решение важнейших общенациональных задач, укрепление связей Родина – Диаспора. При этом Президент выразил надежду, что и в будущем работы будут продолжены с той же энергией и эффективностью.

Пресс-служба Президента Арцаха