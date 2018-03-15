Президент Арцаха Бако Саакян посетил Конгресс США и выступил перед сенаторами и конгрессменами: фото

14 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Конгресс США.

Президент встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и Соединенными Штатами Америки, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов.

Затем в Конгрессе был организован прием, посвященный 30-летию Арцахского движения.

В своем слове Президент Саакян подчеркнул важность встреч, проведенных в высшем законодательном органе Соединенных Штатов Америки, отметив, что они, в частности, повышают степень ответственности в осуществлении упорной и кропотливой работы в деле дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений.

“Я настроен оптимистично – все будет так, как надо, поскольку мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну, государство, которое стало для миллионов армян второй родиной. Я оптимист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, передавая миру объективную информацию о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их нашим богатством”, – подчеркнул в своем выступлении Президент Республики Арцах.

Бако Саакян отметил, что в республике придают важность содействию американцев Арцаху, и в этом вопросе особое место занимают Палата представителей и Сенат США, дружественные арцахцам конгрессмены и сенаторы.

Президент высоко оценил роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в южно-кавказском регионе, мирного и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

“Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами Америки было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики”, – подчеркнул Президент Саакян.

Президент вручил государственные награды Республики Арцах группе конгрессменов и сенаторов США за содействие Арцаху и ощутимый вклад в дело развития отношений между Арцахом и США.

Пресс-служба Президента Арцаха