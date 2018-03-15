В Фейсбуке судей и палачей много

«Журналисты «Аравот» против «выяснения отношений» между собой прессы, не критикуют другие издания или журналистов на страницах газеты и не отвечают на их критику». Это цитата из кодекса этических норм нашей газеты, которые были приняты более 10 лет назад, когда люди еще не вели в Фейсбуке друг против друга смертельных битв, а между журналистом и пользователем интернета существовала определенная граница. Десять или двадцать лет назад тоже часто случалось, когда люди пытаются самоутвердиться, втаптывая своих коллег «в грязь». Но теперь, когда наступили жестокие времена Фейсбука, это происходит почти каждую минуту.

Почему я считаю этот пункт этического кодекса важным? Прежде всего, потому, что, на мой взгляд, никто в этой сфере не совершенен, и поэтому никто не может становиться судьей другому. Естественно, каждый имеет свое мнение обо всех явлениях жизни, и спорить вокруг этого можно (хотя я не вижу в этом особого смысла, люди и после споров все равно остаются при своем мнении). Но более бессмысленно и смешно вести споры в следующих направлениях: «я независим, а ты не независим», «я неподкупен, а ты продажен», «я не выполняю заказы, а ты их выполняешь», «я грамотен, а ты безграмотный», «я нравственен, а ты аморален», «я следую этическим нормам, а ты их не придерживаешься».

Я нахожу это смешным, когда у людей столь высокое мнение о своей добродетели и прочих достоинствах, что они оставляют за собой право выступать в качестве судей. В Фейсбуке, в частности, 90 процентов пользователей – это судьи, а порой даже и палачи. Возможно, Мать Тереза ​​или Альберт Швейцер имели бы право выступать в качестве судей, но именно они не совершали ничего подобного, считая более срочным протянуть руку людям, нуждающимся в помощи, чем зачитывать приговоры.

Словом, я предлагаю своим коллегам замечать хорошие статьи, передачи, репортажи, публично хвалить и приветствовать их. А если увидеть недостатки, то не устраивать на весь Фейсбук скорбные причитания Хоренаци, (особенно если речь идет о молодых и неопытных коллегах), а сообщить свои замечания им лично, через PM.

… А вообще, чем больше я становлюсь старше, тем больше меня интересуют свои, а не чужие недостатки.