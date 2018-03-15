Главы МИД Армении и Дании в Копенгагене подписали соглашение об упрощении визового режима

14-го марта в Копенгагене состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Дании Эдварда Налбандяна и Андерса Самуэльсена.

Приветствуя Эдварда Налбандяна, Андерс Самуэльсен выразил надежду, что этот визит придаст новый импульс армяно-датским отношениям. Выразив благодарность за приглашение и гостеприимство, министр Налбандян отметил, что копенгагенские встречи дают хорошую возможность обсудить шаги, предпринимаемые в направлении дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества между Арменией и Данией, а также совместные программы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы армяно-датской повестки дня, обменялись мнениями о путях дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в разных сферах.

Министры иностранных дел Армении и Дании обсудили вопросы активизации двустороннего политического диалога, интенсификации торгово-экономических отношений, сотрудничества в международных организациях. Обе стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов на высоком уровне. В этом контексте министры иностранных дел подчеркнули также и важность проведения периодических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Коснувшись вопроса расширения двусторонней договорно-правовой базы, Эдвард Налбандян с удовлетворением отметил, что в рамках этого визита планируется подписать три соглашения.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, касающиеся отношений между Арменией и ЕС, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Эдвард Налбандян представил своему коллеге совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Министры иностранных дел Армении и Дании подписали Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Королевства Дания об упрощении порядка предоставления виз.

Пресс-служба МИД Армении