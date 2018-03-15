В Лондоне подписан план военного сотрудничества между Арменией и Британией

В Лондоне состоялись армяно-британские военно-политические консультации. Армянская делегация, возглавляемая руководителем департамента оборонной политики Минобороны Армении Левоном Айвазяном, обсудила с британской стороной вопросы по двустороннему взаимодействию.

В ходе консультаций были достигнуты договоренности по осуществлению совместных проектов в военно-политической сфере, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

По итогам консультаций, проводившихся с 12 по 13 марта, стороны подписали план сотрудничества между двумя военными ведомствами на 2018 год, который предусматривает осуществлению более 20 совместных мероприятий в учебных центрах Армении и Великобритании.