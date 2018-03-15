«По моему мнению, в этом вопросе заявление Алиева не имеет никакого значения»: Грант Микаелян

Политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян считает, что в основе недавнего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о «возвращении Еревана и Зангезура» лежат предстоящие в апреле президентские выборы в Азербайджане. «Подобными заявлениями он желает пробудить готовность избирателей голосовать за Алиева. Возможно, есть и другие причины, но их система является закрытой», – отметил Грант Микаелян во время беседы с Aravot.am.

Он подчеркнул, что подобные заявления звучали из Азербайджана и в прошлом, поэтому невозможно говорить, что за ними должны последовать военные посягательства противника: «По моему мнению, в этом вопросе заявление Алиева не имеет значения. Но это не значит, что мы не должны воспринимать это всерьез. Наш военный потенциал должен быть доведен до того уровня, что он не рискнул начинать военные действия».

Политолог также сослался на высказывания покинувших Азербайджан оппозиционных политологов, что в Азербайджане, особенно в предвыборный период, происходят межклановые столкновения. Вот почему президентские выборы были перенесены с октября по апрель.