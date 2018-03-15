Комиссия парламента единогласно проголосовала за проект Миграна Погосяна о поправках в закон о военной службе

Вчера постоянная комиссия Национального Собрания Армении по обороне и безопасности единогласно проголосовала во втором чтении за законопроект, предложенный депутатом от РПА Миграном Погосяном. Депутат-республиканец предлагает внести поправки в Закон РА «О военной службе и статусе военнослужащих», которыми представителям армянской национальности мужского пола, которые посещают школу в зарубежных странах, будет позволено окончить школу, и только затем подумать о военной службе.

В период от первого до второго чтения ни парламентские фракции, ни правительство не представили предложение. Депутат оппозиционной фракции «Елк» Сасун Микаелян поинтересовался, значит ли это, что мы предоставляем отсрочку?

Мигран Погосян пояснил, что речь идет о тех, кто учится в общеобразовательных учебных заведениях, а не высших. Действующий закон дает такую возможность тем, кто учится в общеобразовательных учреждениях Республики Армения, позволяя окончить школу, и лишь потом думать о призыве. Но это не касалось детей, обучающихся за границей.

Сасун Микаелян продолжил задавать вопросы, например, если у них двойное гражданство, и они захотят служить, скажем, в России, как будут решаться эти вопросы, особенно сейчас, когда мы являемся членами ЕАЭС?

Председатель комиссии Корюн Наапетян разъяснил, что этот вопрос решается соответствующими законами – граждане РА обязаны служить в вооруженных силах Армении. Если гражданство другой страны было приобретено до этого, то регулируется также и этот вопрос.