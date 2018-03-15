Премьер Британии: Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за отравления Скрипаля — видео

Британия вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, передает ВВС.
Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй до полуночи вторника объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.
Посольство России в Британии назвало ответ Британии враждебным и недальновидным шагом.
По словам Терезы Мэй, Россия продемонстрировала сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию.
«Не остается никакого иного вывода, кроме того, что российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь», — заявила Мэй.
Как уточнила Мэй, российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки, дается неделя на сборы.
Премьер подчеркнула, что эта высылка станет крупнейшей за последние 30 лет и «подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы».
Британия также отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон, а члены британского правительства и королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров не принимал это приглашение.
Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне.
В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии.
«У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом», — сказала она.
Правительство Британии в понедельник опубликовало обновленный списокроссийских дипломатов — в нем значились 58 сотрудников дипломатического ранга, работающих в российском посольстве в Лондоне, и консул в Эдинбурге.
Таким образом, высылка 23 дипломатов сократит численность посольства почти на 40%.
Министерство иностранных дел России обвинило британское правительство в раздувании антироссийской кампании и пообещало ответные меры.
«Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию», — говорится в заявлении на официальном сайте МИДа.
В среду утром глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.
«Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа», — сказал он.
При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону «придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность».
В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.
Загадочное отравление
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.
Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.
12 марта, выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, этим веществом является нервно-паралитический агент, принадлежащий к группе «Новичок».
Мэй потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. В противном случае Лондон примет серьезные меры, пообещала премьер.
В ответ на это Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен Скрипаль.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что у Лондона нет оснований обвинять Россию в инциденте в Солсбери, и это должны понимать другие страны.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, причастна ли Россия к отравлению в Солсбери, сказал: «Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать».
Фото — ВВС